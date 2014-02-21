Yeni Şafak: Telefona 'sehven' yüklemeyi Çağlayan imamı yaptı

Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen “paralel yapı”nın Çağlayan Adliyesi’ndeki uzantısının hakim C.G. olduğunu yazan Yeni Şafak gazetesi, C.G.’nin adının Ergenekon davasında 16 yıl 6 ay hapis cezası alan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna Hizb-ut Tahrir üyesi 134 kişinin numaralarının ‘sehven’ yüklenmesi olayında da geçtiğini öne sürdü.

Gazetenin haberinde, 17 Aralık operasyonunu önceden bildiği öne sürülen hâkim C.G.’nin çevresini arayarak “Sonbaharda borsadan çıkın” uyarısında bulunduğu iddiasına yer verildi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (21 Şubat 2014) nüshasının manşetinde yer alan, “Adliye imamıyla borsa oyunu” başlıklı haber şöyle:

Adliye imamıyla borsa oyunu

Paralel yapının örgüt şeması ve yaptıkları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. İllegal örgütün Çağlayan Adliyesi imamı Hâkim C.G'nin, 'Sonbaharda borsadan çıkın' diyerek 17 Aralık operasyonu ile ilgili çevresine tüyo verdiği öğrenildi. Borsa tutkunu olduğu belirtilen C.G'nin marifetleri bununla da sınırlı değil. C.G'nin, nöbetçi mahkemeleri ayarlama konusunda da yeteneklerini sergilediği belirlendi. UYAP'tan ve Başsavcı'dan bile gizli yürütülen 17 ve 25 Aralık operasyonlarının Çağlayan Adliyesi'nde Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliği yapan bir hakimin bilmesi dikkat çekici bulundu. İmam C.G'nin, kendisi gibi borsa tutkunu arkadaşlarına, 'Sonbaharda borsadan çıkın' tüyosu vermesi, paralel yapının hükümete yönelik operasyonlarından haberdar olduğunun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

Nöbetçi hâkim ayarlıyor

Adliyede adeta korku imparatorluğu kuran C.G'nin önemli soruşturmaların operasyon ya da itirazlarına bakacak nöbetçi hâkimlerin ayarlanmasında da aktif rol üstlendiği belirtiliyor. Aralarında üç bakanın oğlunun da olduğu ve toplam dört bakanın rüşvet ve yolsuzlukla suçlandığı operasyonda önemli rol üstlenen C.G'nin, tutuklamalardan sonra 30'uncu günde tutuklulukların gözden geçirilmesi için uygun hâkim ayarlamasını yaptığı da öğrenildi. C.G'nin, bir Sulh Ceza hâkiminin yanına giderek ondan, 30 günlük süre içinde kalan bir başka Sulh Ceza hakimi ile nöbetini değiştirmesini istediği iddia edildi.

'Sehven' mimarı

Paralel yapının Çağlayan Adliyesi imamı C.G'nin etkisi yalnız adliye ile sınırlı değil. İstanbul Emniyeti içindeki paralel grup üzerinde de oldukça etkili olan C.G'nin, mahkemenin 'zorla getirme' kararlarına karşı zaman zaman direnen bazı emniyet yetkililerini by-pass ederek, yakalama emirleri için bazı 'paralel' polisleri görevlendirdiği iddia edildi. C.G'nin adının, Ergenekon davasında yargılanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin Emniyet Müdürlüğü'nün adli emanetinde 'mühürlü torba içerisindeki' telefonuna Hizbut-tahrir üyesi 134 kişinin numaralarının 'sehven' yüklenmesi olayında da geçtiği, sözkonusu imamın bu olayda da etkisi olduğu ileri sürüldü.