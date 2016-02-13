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Yeni Şafak suçluyu buldu: Gazetemize saldıranlar Demirtaş ve Yüksekdağ'ın adamları!

Haberde, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için "canlı bomba olmayı kabul edecek kişileri yüreklendirmesiyle dikkat çekiyor" suçlaması yöneltildi

13 Şubat 2016 11:53

Yeni Şafak ve Yeni Akit'e, molotof ve silahlı saldırıya ilişkin 4 kişinin eşkallerinin belirlendiği ileri sürdü. Saldırganların, "Kobanâ’de PYD/PKK ve DHKP-C üyeleriyle 'Birleşik Özgürlük Güçleri' adı altında ittifak yapan MLKP’nin üyesi çıktığı iddia edildi. Yeni Şafak, saldırının HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın adamları tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Gazetenin bugünkü nüshasında (13 Şubat 2016) birinci sayfadan verilen haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya dayanarak, Suriye PKK'sının kanton kurduğu Kobanê bölgesinde eğitim alan saldırganların bir süre önce nokta eylemler için Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtildi.

 

Yakalanmaları an meselesi

 

 

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfasıSaldırı sonrası güvenlik güçlerinin, MLKP kökenli BÖG üyelerinin peşine düştüğünün iddia edildiği haberde, henüz 4'ü tespit edilen zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

 

Yüksekdağ, eski MLKP yöneticisi

 

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın, MLKP'nin eski yöneticisi olduğu iddia edilen haberde, "Yüksekdağ, her fırsatta MLKP'li teröristleri övmesi, hatta örgüt için canlı bomba olmayı kabul edecek kişileri yüreklendirmesiyle dikkat çekiyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, "HDP'nin diğer eş başkanı Demirtaş için de 7 Haziran öncesinde İstanbul Sancaktepe'deki HDP mitinginde, içinde Yeni Şafak'ın da bulunduğu çok sayıda gazeteyi kameraların önünde yere fırlatmış, terör örgütü PKK'ya hedef göstermişti" suçlamaları yöneltildi.

 

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