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Yeni Şafak: Siirt'te iki polis toprağa bomba gömdü, operasyon büyüyebilir

Başbakan'ın Siirt mitingi öncesinde iki polisin toprağa el bombası gömdürdüğü öne sürüldü. Yeni Şafak'taki habere göre, 2 polis açığa alındı

22 Mart 2014 11:09

Yeni Şafak gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'taki Siirt mitingi öncesi bir polisin ihbarıyla, Kurtalan ilçesi çıkışında toprağa gömülü 2 adet el bombası bulunduğunu yazdı. Habere göre, yürütülen soruşturmada, bombaları Kurtalan Emniyeti'nde görevli bir başkomiser ile emniyet amirinin koydurduğu belirlendi. 7 Mart'ta gerçekleşen olayın ardından 2 polis açığa alındı. Yusuf Doğan imzalı habere göre, Siirt'te bulunan el bombalarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın büyümesi bekleniyor.

Yeni Şafak’ın bugünkü (22 Mart 2014) nüshasında, "Bombayı komiser gömmüş" başlığıyla yayımlanan haber şöyle: 

 

Bombayı komiser gömmüş

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Mart'ta Siirt'te düzenlediği yerel seçim mitingi için şehirde günler öncesinden, Siirt Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Olası bir terör eylemine karşı alarma geçen ekipler, 7 Mart'ta polis merkezine yapılan, 'Kurtalan ilçe merkezi çıkışında yol kenarında toprağa gömülü el bombaları olduğu' ihbarı üzerine harekete geçti.

 

Polisler gömdürdü

 

Ekipler, belirtilen bölgede yapılan kazı çalışması sonucunda, ihbara konu olan 2 adet el bombasına ulaştı. İhbara göre, bombaları toprağa gömdüren kişiler, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu'nda görevli Başkomiser A.B. ve Emniyet Amiri İ.F. idi. Çalışmalarına devam eden Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan ihbarcıya da ulaştı. İhbarcının polis memuru olduğu tespit edildi.

 

Kaos mu hedefleniyor

 

Savcılığın başlattığı ve Cumhuriyet Savcıları Süreyya Başlı ve Ali Kemal Karataş'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, seçimler öncesi kaos oluşturmayı hedefinde oldukları iddia edilen başkomiser ile emniyet amiri açığa alındı. Gizli yürütülen soruşturmanın, seçim arifesinde, el bombalarının patlatılarak bölgede kaos oluşturulacağı veya miting hazırlığı için rutin olarak yapılan güvenlik taraması sırasında topraktan çıkarıldıktan sonra PKK'ya aitmiş gibi gösterilerek çözüm sürecinin sabote edilmek istendiği iddiaları ekseninde derinleştirildiği öğrenildi.

 

Dosya büyüyebilir

 

Siirt'te bulunan el bombalarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın büyümesi bekleniyor. Hükümete yönelik 17 Aralık komplosunun ardından atama fırtınası başlamış, İstanbul'da görev yaptığı sırada Şike Operasyonu'nun sembol isimlerinden Mutlu Ekizoğlu, Siirt Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Siirt'in yeni Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın talimatıyla, 21 şube müdürü ve amirin görev yerleri ve birimleri değiştirilmişti. Bu değişikliklerle Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü de Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yardımcılığı görevine atanırken, kritik değişikliklerin 8 Mart'ta, yani bomba ihbarının hemen ardından yapılması dikkat çekti.

 

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