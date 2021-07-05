Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluğu 5 Ağustos'a kadar devam edecek

Kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve geçtiğimiz günlerde ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, bugün hakim karşısına çıktı. Avusturya Mahkemesi'nin, Korkmaz'ın 5 Ağustos'a kadar tutukluluğuna devam kararı verdiği belirtildi.

ABD’nin talebi üzerine firari Avusturya’da ‘kara para aklama’ suçlamasıyla 19 Haziran 2021’de tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, bugün Wels kentinde bulunan Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Basın mensuplarının alınmadığı gizli duruşmada, Avusturya yargısı, Korkmaz'ın, "ABD'ye iade talebinin görüşülmesi için" 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı.

Korkmaz'ın avukatları ise hakkında Türkiye'de de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

ABD’de Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez tarafından 133 milyon dolarlık kara parayı akladığı iddia edilen Korkmaz hakkında, toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DHA, Korkmaz'ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bunun kabul edilmemesi halinde ise Türkiye'ye iade edilmeyi isteyeceğinin öğrenildiğini duyurmuştu.