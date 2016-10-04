Yeni Şafak saldırısındaki tanık: Görgüye dayalı bilgim bulunmamaktadır

Mahmut Kuruçay

Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine molotof kokteyli atılması ile ilgili davada tanık İbrahim Hekim, “görgüye dayalı bilgim bulunmamaktadır” dedi.

Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine 11 Şubat günü molotof kokteyli atılmıştı. Olayla ilgili davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Saldırı ile ilgili tanık olarak dinlenen İbrahim Hekim, “Olay anında evde bulunmaktaydım. Kaldı ki şimdide Yeni Şafak Gazetesi’nin idari müdürü ve yetkilisiyim. Olaya yönelik herhangi bir şekilde görgüye dayalı bilgim bulunmamaktadır” dedi.

“Tanıklık sıfatı taşımamaktadır”

Saldırı ile ilgili olarak biri tutuklu olmak üzere on sanık bulunuyor. Davanın tek tutuklu sanığı olan ve iddianamede araçları temin ettiği iddia edilen Halil Sönmez’in avukatı Sinan Varlık duruşmada, “tanık beyanına bir diyeceğimiz yoktur, ancak tanıklık sıfatı taşımamaktadır” dedi. Ayrıca Varlık, müvekkilinin araç kullandığının iddia edildiğini ancak bu anlara dair delillerin bulunmadığını ifade etti.

“Tutukluluk infaza dönüşmüştür”

Sanık avukatlarından Gülizar Tuncer, Halil Sönmez’in araba kiralamasının delil gösterildiğini belirterek, “araç temin etmiş olsa bile eylemi TCK’nın 309. maddesindeki ‘anayasal düzeni ortadan kaldırma’ fiili kapsamında değerlendirilemez” dedi. Tuncer savunmasını, “Tutukluluk kararı bir nevi infaza dönüşmüştür” diyerek bitirdi. Mahkeme Halil Sönmez’in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verdi.