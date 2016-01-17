Yeni Şafak: Rusya, PKK ile en az 6 kez buluştu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Rusya ile PKK’nın temasları olduğunu iddia ederken “12 Aralık’tan bu yana en az 6 kez Kandil ve Süleymaniye'de PKK’lı yöneticilerle buluştu” dedi. Gazete, bölgedeki kaynakları referans ettiği haberinde “Ruslar, Bayık ile 2 kez diğer PKK’lılarla 3 kez görüştü” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak’ta yayımlanan haber şöyle:

Türkiye hava sahasını 5 kez ihlal eden ve 10 kez Türk savaş uçakları tarafından uyarılan Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ile yaşadığı krizi derinleştiren Moskova, HDP eş başkanı Demirtaş'ı 27 aralık tarihinde Rusya'ya davet edişinden kısa bir süre önce PKK ile görüşmeleri başlattığı ortaya çıktı. Görüşmelerin başladığı 12 Aralık tarihinden bu yana Moskova'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde ve PKK'nın Kandil eteklerindeki Levje köyünde örgütle 6 kez görüştüğü belirtildi. Görüşme trafiğini yürüten Rusya'nın Erbil konsolosluğunda görevli Victor Simalow ve Evgeny Qrzhantsev isimli diplomatların başkanlığındaki Rus heyetinin, Cemil Bayık ile iki kez; PKK'nın diğer yöneticileri ile 3 kez bir araya geldiği kaydedildi.

KÜRT PARTİLERİ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Cemil Bayık ile Levje köyünde görüşen Rus yetkililerin örgütün genel pozisyonuna dair bilgiler aldığı kaydedildi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki Rus diplomatın görüşme trafiği PKK ile sınırlı kalmadı. Zira iki istihbarat uzmanının diğer Kürt partileri ile de bir araya gelerek, PYD ve PKK'nın Suriye'deki pozisyonuna destek vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Rus diplomatların terör örgütü PKK ile yaptıkları görüşmeler sonrasında iki Rus yetkilinin 18 Aralık 2015'te PYD kontrolündeki Kamışlı'ya gittiği ve 3 gün süre ile görüştükleri bildirildi.

PYD GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Diğer taraftan Rusya'nın 2 Ocak 2016 tarihi itibari ile Kamışlı, Derik ve Dirbesiye'de 3 istihbarat bürosu kurduğu 28 istihbarat elemanın bu bürolarda istihdam ettirildiği bildirdi. Rusların Kamışlı'da Esed yönetiminin kontrolündeki askeri hava üssünün yanında da 85 kişilik bir istihbarat değerlendirme üssü kurduğu belirtiliyor. Rusların bölgedeki güvenliğini ise PYD'nin sağladığı kaydediliyor.

Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden Rus uçağını düşürmesinin ardından HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşmüş ve bu görüşmede, Türkiye yerine Rusya lehine bir tavır sergilemişti.

HEDEF TÜRK-KÜRT ENERJİ KORİDORU

Geçtiğimiz hafta PYD ve diğer Kürt siyasi oluşumlarını bir araya toplayan Rus yetkililerin, “Türkiye IŞİD petrolünü alıyor ve siz Kürtler bu olan bitene hala yüksek seviyede ses çıkamadınız. Oysaki hepinizin bu duruma açıklama yapması gerekirdi” yorumu yaptığı belirtilirken, KYB'li bir polit büro üyesinin “o petrol Kürt petrolüydü” sözlerine Rus yetkililerin, Ruslarla hala siyaset yapmayı öğrenemediniz” diyerek tepki verdikleri kaydedildi.

KÜRTLERİ DE BÖLÜYORLAR

Rus yetkililerin, Türkiye üzerinden dünya pazarlarına akacak olan doğal gaz boru hattı konusunda bölgede İran yanlısı politikaları ile bilinen Goran hareketi ile de görüştügü kaydedildi. 6 Ocak'ta Goran partisi kurmayları ile görüşen Rus yetkililerin, “Türkiye'nin gaz transferi yapmaya çalıştığı bölgeler sizin en önemli oy potansiyelinizin olduğu bölgeler. Bu konuda sessiz kalmamanız gerekir. En önemlisi parlamentoda ikinci parti konumundasınız net pozisyon alın” talimatı verdikleri öğrenildi.

Boruları patlatın talimatı

En son geçtiğimiz hafta Kandil'in Levje köyünde PKK yetkilileri ile görüşen Rus istihbarat yetkililerinin gündeminde Kürt gazının Türkiye'ye aktarılması konusu olduğu öğrenildi. Rus istihbarat uzmanlarının Türkiye ile Irak Kürt bölgesi arasında imzalanan ve yapımına 5 gün önce başlanan doğal gaz projesi ile ilgili görüşlerini aktardıkları kaydedildi. Rus yetkililerin, “Türkiye'nin Bağdat ve bölgedeki diğer Kürt aktörleri (PKK'yı kast ederek) hiçe sayarak petrol ve doğal gaz projeleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sizler bu konuyu nasıl okuyorsunuz?” diyerek Kandil'in petrol boru hatlarından sonra doğal gaz boru hatlarına karşı bir tutum geliştirmesini istedikleri öğrenildi.