Yeni Şafak: Rıza Sarraf özür diledi

17 Aralık’ta gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf’ın “Yeni Şafak yazarı benden 1 milyon dolar rüşvet istedi” şeklindeki ifadesi nedeniyle avukatı aracılığıyla Yeni Şafak gazetesinden özür dilediği öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesi adına Av. Ahmet Ali Banzaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dedi:



“Rıza Sarraf’ın avukatı tarafından müvekkilinin dört günlük emniyet ve savcılık sürecinde yaşadığı yorgunluğun etkisiyle böyle bir karışıklığa yol açmış olduğu, müvekkilinden tehdit ve şantaj yoluyla para isteyen kişinin Yeni Şafak Gazetesi ile bir ilgisinin olmadığını belirterek, Yeni Şafak Gazetesi ve tüm çalışanlarından müvekkili adına özür dilemiştir.”

21 Aralık 2013 tarihinde T24’te yayınlanan habere ilişkin Yeni Şafak gazetesinden yapılan cevap ve düzeltme açıklaması şöyle:

‘’www.t24.com.tr’’ isimli internet sitesinin ‘’http://t24.com.tr/haber/riza-sarraf-yeni-safak-yazari-benden-1-milyon-dolar-rüsvet-istedi/246610’’ uzantısı içeriğinde, 21.12.2013 tarihinde yayınlanan ‘’Reza Sarraf: ‘Yeni Şafak yazarı benden 1 milyon dolar rüşvet istedi’’ başlıklı haberde basın ilke ve ahlakına aykırı hareket edilerek gerçeğe aykırı beyanlara yer vermek suretiyle müvekkiller hakkında kamuoyu yanıltılmış, hiçbir ilgilerinin olmadığı konuların içine çekilmeye çalışılmış, müvekkillerin kişilik değerleri ihlal edilmiştir.

Söz konu haberde, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Reza Zarrab’ın Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazarı H.K.’nın kendisinden 1 milyon dolar istediği gibi asılsız beyanlara yer verilmiştir.

21.12.2013 tarihinde internet sitesinde Reza Zarrab’ın ifadesi diye lanse edilen bu asılsız iddia üzerinde, müvekkil gazete internet yayınında, anlatılan olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığı, gazetede H.K. isminde bir çalışan olmadığı, soyadı K. ile başlayan tek kişinin ekonomi şefi Yakup Kocaman olduğu, Yakup Kocaman’ın da Rıza Zarrab ile sadece bir kere 13.10.2013 tarihinde yayınlanan Türkleaks haberi nedeniyle cevap hakkını kullanması zımnında 4 dakikalık bir görüşme yaptığı belirtilmiş ve bu görüşme içeriği ve ses kaydı internet sitesine konmak suretiyle tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır. Reza Zarrab müvekkil ile yaptığı bu telefon görüşmesinde Bugün Gazetesinden de aynı konu ile ilgili arandığını, haber konusu mesele ile bir alakasının olmadığını belirtmiştir. İran’a yapıldığı iddia edilen ihracat veya kara para akladığı şeklinde bir soru yöneltilmemiş, böyle bir görüşme yapılmamıştır. Muhabir tarafından bir kere yapılmış olan bu telefon görüşmesi kayıt altına alınmıştır.

Söz konusu telefon görüşmesi tüm içeriğiyle yayınlandığı halde ısrarla müvekkillerin haberlere konu edilmesi, mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların gündeme taşınması, soruşturma ile ilişkilendirilmeye çalışılması ve toplumda bu algıya yol açılmak istenmesi basın hukukuna ve basın ilke ve ahlakına tamamen aykırıdır ve müvekkillerin kişilik değerlerine saldırıdır.

Zira Reza Zarrab’ın Avukatı tarafından müvekkilinin dört günlük emniyet ve savcılık sürecinde yaşadığı yorgunluğun ve olumsuzlukların etkisiyle böyle bir karışıklığa yol açmış olduğu, müvekkilinden tehdit ve şantaj yoluyla para isteyen kişinin Yeni Şafak Gazetesi ile bir ilgisinin olmadığını belirterek, Yeni Şafak Gazetesi ve tüm çalışanlarında müvekkili adına özür dilemiştir.

Bu kapsamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zımnında işbu cevap ve düzeltme metninin gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.



