Yeni Şafak: Rektör, darbe günü FETÖ'yle protokol imzalamış

Yeni Şafak gazetesi, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir’in, darbe girişimi sırasında ABD’de bulunduğu ve 'örgütün kümelendiği' Middle Tenessee State University ile işbirliği anlaşması imzaladığını öne sürdü.

Yeni Şafak gazetesinde "Darbe günü FETÖ’yle protokol imzalamış” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra, tüm kamu kurumlarında örgütle bağlantılı kişilerin ilişiği kesilmesine rağmen Balıkesir Üniversitesi yönetiminin, örgütle bağlantılı kişilere desteğini sürdürdüğü ortaya çıktı. Rektör Kerim Özdemir’in, hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair rapor olan isimlere kadro açtığı, örgüt karşıtı isimlere mobbing uyguladığı ve tüm yakın çevresini örgüte yakın isimlerden seçtiği iddia ediliyor.

SIKI İŞBİRLİĞİ YAPTI!

Özdemir yönetimindeki Balıkesir Üniversitesi'nin FETÖ kurumlarıyla işbirliğine dair önemli detaylar bulunuyor. Bir dönem Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde dekanlık yapan, daha sonra Balıkesir Üniversitesi'ne rektör olan Özdemir, FETÖ'nün kalesi olarak bilinen Kırgızistan'da sıkı bir ilişki ağına sahip. Özdemir, örgüte ait Atatürk Alatoo University ile 17-25 Aralık operasyonlarından sadece 4 ay sonra ortaklaşa kongre düzenlendi. Örgüte gelir sağlanması için düzenlenen bu kongrede Özdemir ile görev alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mustafa Ökmen, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklandı.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞ

Özdemir’in 15 Temmuz sırasındaki adımları da dikkat çekiyor. Darbe girişiminin gerçekleştiği gün Özdemir, FETÖ’nün kümelendiği üniversitelerinden olan Middle Tenessee State University ile işbirliği anlaşması imzalamak üzere ABD’deydi. Özdemir’in ABD ziyaretinde yanında yer alan Doç. Dr. Cem Kırankabeş’in de FETÖ ile irtibatı nedeniyle açığa alındığı belirlendi.

YARDIMCILARI DA ÖRGÜTTEN

Üniversitede rektör yardımcısı olarak görev alan isimlerin de FETÖ bağlantıları bulunuyor. Bu isimlerden biri Prof. Dr. İlter Kuş. FETÖ nedeniyle profesör unvanı elinden alınan Mahir Alkan döneminde göreve getirilen Kuş, FETÖ’nün üniversitelerden sorumlu imamı olan ve şu an Pensilvanya'da bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz ile de yakın ilişkisi bulunuyor.