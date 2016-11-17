Yeni Şafak: PYD Menbiç'ten çekilmiyor, aksine yerleşiyor; Kamışlı'dan 230 aile getirildi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, PYD'nin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak kabul ettiği Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'ten çekilmediğini, aksine yerleştiğini iddia etti. Gazete, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde PYD'nin Menbiç'e yerleştirilmek üzere kontrolündeki Kamışlı'dan 230 aileyi getirdiği ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın Menbiç iddialarının yer aldığı haberi şöyle:

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Münbiç'ten çekileceğini üçüncü kez açıkladı. Ancak yerel kaynaklar, Münbiç'te yakılan tapu ve nüfus kayıtlarıyla kurulan çekilme oyununu ortaya koydu. Son 4 aylık süreçte 3 mahalleye PYD'nin sözde kantonu Kamışlı'dan 230 aile getirildiği öğrenildi. Örgüt, bölgede eğitim, vergi, yerel idare ve demografik dizayn konusunda her geçen gün etkisini artırıyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, PYD'nin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Son açıklama ABD'nin "PYD çekiliyor" yönünde yaptığı üçüncü açıklama olurken, Yeni Şafak'ın Münbiç'te bulunan kaynaklardan edindiği bilgiler McGurk'u yalanlıyor. PYD'nin Münbiç'e ilk girdiği dönemde yakılan nüfus ve tapu kayıtları çekilme oyununun en önemli unsuru olarak dikkat çekti.

230 aile getirildi

Münbiç'e son 4 aylık süreçte 3 mahalleye PYD'nin sözde kantonu Kamışlı'dan 230 aile getirildi. Münbiç sakinleri, IŞİD sonrası ilçeye yerleşen bu ailelerin tamamının PYDmilislerinin aileleri olduğunu belirterek, kendilerine ilçe nüfus kaydı çıkardığı ve savaş sebebi ile göçmen zorunda kalanların evlerine yerleştirildikleri bilgisini veriyor. Hadavna, Cezire yolu ve Doğu Mahallesi PYD'nin Münbiç'te yerleştiği 3 ana mahalle özelliği taşırken Esed yönetimi bu bölgelere yerleşen PYD'lilere sahte kimlik düzenleyerek Münbiçli statüsü kazandırıyor.Öte yandan ABD'li temsilci McGurk'un, PYD'nin tüm yönetimi Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) devredeceği açıklamasına rağmen Suriye'de bu isimle herhangi bir müstakil yapı bulunmuyor. PYD'nin atadığı isimlerden müteşekkil paravan örgütün herhangi bir merkezi ve faaliyetinin bulunmaması da dikkat çekiyor. Ayn-el Arap'tan yönetilen SDG, ABD-PYD işbirliği ile terör örgütünün isgallerini meşrulaştırma adına üretilmiş hayali bir iddiadan ibaret. Yerel kaynaklar, PYD'nin hiçbir biçimde Münbiç' terk etmediğini, tam tersi olarak eğitim, vergi, yerel idare ve demografik dizayn konusunda her geçen gün etkisini artırdığını vurguluyor.

7 köy daha aldılar

ABD ile birlikte 'çekilme' oyunu oynayan PYD, tam tersine Münbiç - El Bab hattına işgale başladı. El Bab yönünde ilerleyişini sürdüren PKK/PYD Arime bölgesindeki Barsaya, Bugaz, Ulaşlı, Gandirliye, Sapveren, Kanlikuyu ve Kavuklu köyünü IŞİD'ten teslim aldı.

Yine aynı açıklama

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yönetiminin daha önce yaptığı açıklamalardan farklı olarak, terör örgütü PYD/PKK militanlarının Münbiç'te bulunduğunu kabul etti. McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Münbiç ilçesindeki PYD/PKK varlığına değindi. PYD/PKK militanlarının burada yerel unsurlara "eğitim" verdiğini iddia eden McGurk, bu işin tamamlanmasından sonra tüm örgüt unsurlarının ilçeden ayrılarak Fırat Nehri'nin doğusuna döneceğini kaydetti. McGurk, PYD/PKK'nın silahlı kanadı YPG tarafından yerel unsurlara verilen eğitimin amacının, IŞİD'ten kurtarılan ilçede güvenliği sağlamak olduğunu ifade etti. Obama'nın temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de IŞİD'in Rakka'daki karargahını kuşatmak için ilerlemeye devam ettiği mesajını paylaştı. PYD/PKK, Suriye'de haraket alanını genişletmek için SDG adını kullanıyor. SDG çatısı altındaki militanların ve yöneticilerin tamamına yakını PYD/PKK'lılardan oluşuyor. ABD yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda ve Türkiye'ye bildirimlerinde, Münbiç'teki PYD/PKK unsurlarının ilçeden ayrılıp Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiğini iddia etmişti.

Haşdi Şabi'den Tel Afer tahriki

Iran güdümündeki Şii Haşdi Şabi çetesi dün akşam saatlerinde tehlikeli bir adım attı. Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak gördüğü, Türkmen kenti Tel Afer'e yürüyen milisler Musul'un batısındaki Tel Afer'de havalimanını ele geçirdiğini duyurdu. Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, "IŞİD ile girilen yoğun çatışmalar sonucu Telafer Havaalanı geri alındı" ifadesi kullanıldı. Haşdi Şabi komutanlarından Murtaza el-Hüseyin de birliklerin, Telafer istikametindeki El-Hamza, Telramec, Telsabun köylerini IŞİD'ten aldığını söyledi. IŞİD militanlarının, Haşdi Şabi'nin ilerleyişi sırasında kırılan ilk savunma hattının ardından ikincisini oluşturmak için Telafer'in güneyindeki Suban bölgesine çekildiğini dile getirdi. Başbakan Haydar el-İbadi, dün yaptığı açıklamada, Telafer'e orduya bağlı 92. ve 72. tugayla Telaferli Şii ve Sünni Türkmenlerden oluşan gücün gireceğini söylemişti. Ancak açıklamanın aksine kente Haşdi Şabi milisleri girdi.