Yeni Şafak: Özel kuvvetlere bağlı 15-20 asker Suriye'ye girerek IŞİD mevzilerinde keşif operasyonu yaptı

Yeni Şafak gazetesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 15-20 kişilik bir grubun sınırın Suriye tarafına geçerek Kilis'e yönelik roket saldırılarını sürdüren IŞİD'in füze rampalarının bertaraf edilmesi için keşif ve hazırlık yaptığını yazdı. Gazetenin haberinde 4 saat süren operasyonun dün gece yapıldığı iddiasına yer verildi.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde, "Tim, Suriye'ye giriş ve çıkışta güvenlik amacıyla farklı noktaları kullandı. Ayrıca timin bölgeye girmesinden önce ABD ve Rus askeri yetkilileri operasyonla ilgili bilgilendirildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre TSK, IŞİD'in saldırılarını bitirmek ve Kilis güneyinde güvenli bölge oluşturmak için bu operasyonlara devam edecek" dendi.

Yeni Şafak'ın bugünkü (8 Mayıs 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Kilis’e yönelik IŞİD saldırılarının artması Türkiye’yi harekete geçirdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı 15-20 kişilik bir tim dün gece saat 01.30’da Suriye’ye girdi. IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerde yapılan ve 4 saat süren operasyonda, füze rampalarının bertaraf edilmesi için keşif ve hazırlık yapıldığı bildiriliyor.

Kilis'e yönelik IŞİD saldırılarının artması Türkiye'yi harekete geçirdi. Türkiye sınırında bulunan Kilis'e gelen Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ın ziyareti sonrası gündeme gelen önlem paketinde özel kuvvetlerin nokta operasyonlara başlaması da yer aldı.



Bu seçenek çerçevesinde dün gece 01.30 sularında Kilis merkeze 13-14 kilometre mesafede, doğu yönünden Suriye'ye geçen 15 ila 20 kişilik özel kuvvet timi IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, çalışmanın füze rampalarının bertaraf edilmesi için keşif ve hazırlık amacıyla olduğu bilgisi geldi.



"Gizli tutuluyor"





10 gün süren yoğun istihbarat ve hazırlık sürecinin ardından dün gece harekete geçen özel kuvvet timi, sabah saatlerinde Türkiye'ye geri döndü. Operasyon 4 saat sürdü. Mahiyeti gizli tutulan operasyonda önceliğin Kilis'e atılan füze rampalarının bulunduğu bölgelerin temizlenmesi olduğu öğrenildi.



Tim, Suriye'ye giriş ve çıkışta güvenlik amacıyla farklı noktaları kullandı. Ayrıca timin bölgeye girmesinden önce ABD ve Rus askeri yetkilileri operasyonla ilgili bilgilendirildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre TSK, IŞİD'in saldırılarını bitirmek ve Kilis güneyinde güvenli bölge oluşturmak için bu operasyonlara devam edecek.





Özel kuvvet timinin görevini tamamlayıp dönmesinin ardından IŞİD'in ele geçirdiği Delha, Havar, Harcele, Barekatı ve Karaköprü köylerine 4 hava harekatı düzenlendi. Koalisyon güçleri ile yapılan ortak hedef tespit çalışmalarının ardından başlatılan operasyonlarda harekatlar saat 05:47'de, 06:13'de ve 07:41'de yapıldı. F-16 ve A-10'lardan oluşan Koalisyona ait uçakların düzenlediği hava harekatı sonucunda IŞİD'e ait silah mevzileri ve barınma alanları imha edildi. İlk alınan görüntülerde 44 IŞİD'li terörist öldürülürken çok sayıda IŞİD'li teröristin yaralandığı tespit edildi. Savunma halindeki Suriyeli muhaliflerin yerleşim yerlerine yapılan saldırıların kesildiği belirtilirken IŞİD'in bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. 4'üncü hava harekatı ise saat 11.45'te Karaköprü bölgesine Koalisyon F-15'leri ile yapıldı. Harekat sonucunda 4 IŞİD'li terörist öldürüldü. 4 ayrı hava harekatında toplam 48 IŞİD'li terörist öldürülmüş oldu. Akşam saatlerinde ise bu sefer Fırtına obüsleri Halep'in Azez ilçesine bağlı Baragitah, Havar Kilis, Harcele ve Delha bölgelerindeki IŞİD hedeflerini vurdu.