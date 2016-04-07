T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak: MASAK ve SPK inceledi; FETÖ'nün bütçesi 150 milyar dolar

"Sadece kayıt altında olan verilerle elde edilen bu miktarın daha da artabileceği belirtildi"

07 Nisan 2016 12:30

Yeni Şafak gazetesi, Gülen cemaatine bağlı okul ve vakıfların toplam bütçesinin yaklaşık 150 milyar dolar olduğunu öne sürdü. "FETÖ bütçesi 150 milyar dolar" başlığıyla yayımlanan haberde, "160 ülkede faaliyet gösteren örgüte ait şirketler, dershaneler, okullar, şirketler, yurtlar, vakıf, derneklerin ortalama bütçesinin 150 milyar dolara ulaştığı öğrenildi. Sadece kayıt altında olan verilerle elde edilen bu miktarın, örgütün kayıt dışında, ‘çantalarla’ yurtdışına götürdüğü paralarla birlikte daha da artabileceği değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Osman Ozgan'ın imzasıyla yayımlanan (7 Nisan 2016) haber şöyle: 

Ana soruşturma dosyası kapsamında yapılan incelemelere göre örgütün şirket, dershane, üniversite, okul ve vakıflarının toplam bütçesinin yaklaşık 150 milyar dolar olduğu öğrenildi. Kendisine ait tek ceketten başka mal varlığı olmadığını iddia eden Fetullah Gülen’in yöneticisi olduğu FETÖ, mali gücü dudak uçuklattı.

 

160 ülkedeler

 

160 ülkede faaliyet gösteren örgüte ait şirketler, dershaneler, okullar, şirketler, yurtlar, vakıf, derneklerin ortalama bütçesinin 150 milyar dolara ulaştığı öğrenildi. Sadece kayıt altında olan verilerle elde edilen bu miktarın, örgütün kayıt dışında, ‘çantalarla’ yurtdışına götürdüğü paralarla birlikte daha da artabileceği değerlendirildi.  Mali yapının 40 milyar dolarının kayyum atanan Koza ipek ve Kaynak Holding’e ait olduğu belirlendi. FETÖ’nün dershanelerden 15 milyar dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Ayrıca örgüte ait üniversite, vakıf,  işadamı derneği, özel okullar, öğrenci yurtları, banka ve çeşitli yayın gruplarının aralarında yer aldığı kuruluşların ise 95 milyar dolarlık bütçeyi oluşturduğu aktarıldı.

ETİKETLER

yeni şafak gazetesifetöbütçe150 milyar dolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24