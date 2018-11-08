Yeni Şafak: Kurucu akıl geri döndü

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Orta Doğu'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin kendi ajandasını ortaya koyduğunu söyledi. Karagül, "Kurucu akıl geri döndü" ifadesini kullanarak, "Zor oyunu bozar dönemindeyiz" dedi.

Karagül'ün "* PKK elebaşlarının kellesine ödül, bir Öcalan’ı teslim etme taktiği: * Irak ve Suriye ortak haritası: Peki haritanın Türkiye ayağı? * Artık bu oyunu yutan Türkiye yok" başlığıyla (8 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çekiç Güç projesinden bu yana oyuna getiriliyoruz. Ama bu sefer bu olmayacak. Türkiye kendi ajandasını ortaya koymuştur ve bu yolda devam edecektir. Hiçbir örgüt ya da ülke, Türkiye’nin bölgeye müdahalesine açıkça direnmeyecek, direnemeyecektir.

Zor oyunu bozar dönemindeyiz. O projeyi sıfırlayacak olan bizleriz. Çünkü siyasi tarihimiz de, siyasi aklımız da geri dönmüştür. Bundan sonra böyle devam edecektir. Bu, hem içeride hem bölgede bir kurucu akıldır.