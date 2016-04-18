Yeni Şafak: 'Kozmik Oda'da arama yapan Yargıtay üyesine soruşturma

Yeni Şafak gazetesi, Ankara Hâkimi olduğu dönemde, Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki 'Kozmik Oda'ya girerek arama yapan, daha sonra Yargıtay üyesi seçilen Kadir Kayan hakkında soruşturma başlatıldığını öne sürdü. "Kozmik Oda hâkimine yüce divan" başlığıyla yayımlanan haberde, "Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, olayı araştırmak ve soruşturmayı yapmak üzere kıdemli ceza dairesi üyelerinden birini görevlendirdi. HSYK'nın gönderdiği dosya üzerinden inceleme yapacak olan muhakkik üye, “özel olarak muhafaza altına alınan bir kısım bilgi ve belgeleri yetkisi olmadığı halde incelediği ve devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin deşifre olmasında rolünün olduğu” şeklindeki iddiaları araştıracak" ifadeleri kullanıldı.

Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan (18 Nisan 2016) haber şöyle:

Yargıtay, Ankara Hakimi olduğu dönemde Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki Kozmik Oda'ya girerek arama yapan, daha sonra ise Yargıtay üyesi seçilen Kadir Kayan'la ilgili iddiaları araştırmak üzere düğmeye bastı. “Kozmik Oda” soruşturması, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla 24 Aralık 2009 tarihinde yapılan sahte ihbarla Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda görevli Albay Erkan Yılmaz B. ile Binbaşı İbrahim G.'nin, Arınç'ın da oturduğu Çukurambar semtindeki polislerce alıkonulmasıyla başladı.

Devlet sırları ele geçirilmişti

İki subaydan Erkan Yılmaz B.'nin cebinden yere düştüğü iddia edilen bir kağıdın üzerinde “1424 C.. F.. A..” yazan bir not bulundu. Nottaki adresin Arınç'ın ev adresi olduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında, Hakim Kadir Kayan, devletin çok gizli bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay'a bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'na girerek, 11 ve 16 numaralı Kozmik Odalarda 25 gün boyunca arama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 yıl 3 ay sonra soruşturmaya ilişkin takipsizlik kararı verdi. Ankara Başsavcılığı, sahte ihbar tutanağını hazırlayan polislerin de aralarında bulunduğu 63 isim hakkında “askeri casusluk” soruşturması başlatırken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) da “Kozmik Oda”ya girilmesine neden olan soruşturmada görev alan hakim ve savcılarla ilgili harekete geçti.

5 yargı mensubu açığa alındı

HSYK 2. Dairesi, “devlet sırlarının deşifre edildiği” gerekçesiyle soruşturmayı başlatan Savcı Mustafa Bilgili ile dosyada imzası bulunan hakimler Dündar Örsdemir, Halil İbrahim Kütük ve Abdullah Bahçeci'nin haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldı. 2. Daire, Kozmik Oda'da arama yapan dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Kadir Kayan'ın dosyasını ise üye seçilmesi nedeniyle Yargıtay'a gönderdi.

Kıdemli üye görevlendirildi

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, olayı araştırmak ve soruşturmayı yapmak üzere kıdemli ceza dairesi üyelerinden birini görevlendirdi. HSYK'nın gönderdiği dosya üzerinden inceleme yapacak olan muhakkik üye, “özel olarak muhafaza altına alınan bir kısım bilgi ve belgeleri yetkisi olmadığı halde incelediği ve devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin deşifre olmasında rolünün olduğu” şeklindeki iddiaları araştıracak.



Yüce Divan'a gönderilebilir

Muhakkik üye, bu kapsamda, Kadir Kayan'ın ifadesine başvurabilecek, şikayetçileri ve tanıkları dinleyecebilecek. Olayla ilgili tüm delilleri toplayacak olan muhakkik daha sonra hazırladığı raporu, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na sunacak. Muhakkik, suçun oluştuğunu tespit ederse Kayan hakkında adli ve idari yönden ceza talep edebilecek. İdari yönden “kınama” veya “görevden çekilmeye davet” cezalarını isteyebilecek. Adli yönden ise suçun gerektirdiği cezai yaptırımı talep edebilecek. Bu durumda Kayan'ın Yüce Divan'da yargılanması gündeme gelebilecek.