Yeni Şafak: Konsolosluktaki vahşi cinayetin kayıtlarına ulaştık

Yeni Şafak gazetesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili ‘cinayet kayıtlarına’ ulaştığını yazdı. Haberdeki iddiaya göre, Riyad’a giden Başkonsolos Muhammed Uteybi, cinayet sırasında “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diyor, buna karşılık cevap da “Yaşamak istiyorsan sus!” oluyor.

Yeni Şafak’ta yer alan haberin ilgili ksımı şöyle:

Veliaht Prens Selman, muhalif gazeteci Kaşıkçı’nın infazı için aralarında Adli Tıp Kurumu Başkanı El Tubaigy’nin de bulunduğu 15 kişiyi İstanbul’a göndermişti. Konsolosluğa belge için gelen Kaşıkçı’ya önce korkunç işkenceler yapıldığı belirlendi. Sorgu sırasında önce parmakları koparıldı ardından kafası kesilerek öldürüldü. Başkonsolos Uteybi’nin, işkence sırasında “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diye itiraz ettiği duyuluyor. Bir başka ses kaydında ise Uteybi, “Arabistan’a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!” diye uyarılıyor.