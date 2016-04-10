Yeni Şafak: Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getirenler, 'olağanüstü kurultay' kararıyla MHP'ye operasyon yapıyor

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını açıklarken, Yeni Şafak gazetesi, MHP'li yetkililerin, 'partilerine yönelik bir operasyonun söz konusu olduğunu' düşündüklerini öne sürdü. "Yine o senaryo" başlığıyla yayımlanan haberde, "Operasyonun arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na getiren odakların yeraldığı, aynı çevrelerin MHP'ye de benzer bir operasyon yaptığı belirtiliyor. Sözkonusu kayyum kararının bu operasyonu deşifre ettiği konuşuluyor. Doğan Medya ve paralel yapının açıkça bu operasyonun arkasında olduğuna dikkati çeken MHP'liler, perde arkasındaki diğer isimleri de bildiklerini dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın arkasında Doğan Medya Grubu ve Gülen cemaatinin olduğu öne sürülen haberde ayrıca, "Paralel örgüt, Devlet Bahçeli'ye karşı Meral Akşener'i destekliyor" dendi.

Nur Banu Aras'ın imzasıyla yayımlanan (10 Nisan 2016) haber şöyle:

Olağanüstü genel kurul amacıyla tüzük kurultayının toplanması için MHP'li muhaliflerin açtığı davada Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, partinin lideri Devlet Bahçeli'nin rakipleri lehine karar verdi. Mahkeme, 'Kurultay Çağrı Heyeti' oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından kurmaylarını toplayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, avukatlarla durum değerlendirmesi yaptı. Bahçeli'nin kurmayları ile yaptığı toplantıdan 'geri adım yok' kararı çıktı. Hukuki yollar tüketilmeden olağanüstü kurultayın yapılmasının imkansız olduğunu belirten parti kaynakları, 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklar açıklamaz konuyu Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

O karar deşifre etti



Paralel yapının operasyonlarına hedef olan MHP için mahkemenin aldığı 'kayyum' kararı sonrası yönetim, hukuki yolları sonuna kadar kullanacak. MHP kurmayları, ortada bir demokratik mücadele olmadığı, MHP'ye yönelik ciddi bir operasyon olduğunu düşünüyor. İddialar oldukça şaşırtıcı. Operasyonun arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na getiren odakların yeraldığı, aynı çevrelerin MHP'ye de benzer bir operasyon yaptığı belirtiliyor. Sözkonusu kayyum kararının bu operasyonu deşifre ettiği konuşuluyor. Doğan Medya ve paralel yapının açıkça bu operasyonun arkasında olduğuna dikkati çeken MHP'liler, perde arkasındaki diğer isimleri de bildiklerini dile getirdi.

Arkasında paralel var





MHP yönetimi, partiye operasyonun perde arkasını araştırıyor. Kurmaylara göre, 'muhalif' diye ortaya çıkmış adayların arkasında 'bazı mahfiller' var. Yönetim, muhaliflerin arkasında bulunan bu karanlık güçlerin partiyi ele geçirmeye çalıştığını düşünüyor. Bu konuda da somut dayanakları olduğunu belirtiyorlar. Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye genel başkan olmasında rolü olan paralel yapının, Doğan Medya ve bazı sermaye çevrelerinin, MHP muhaliflerini Bahçeli'ye karşı desteklediğine dikkat çekiyor. Paralel örgütün tamamen Meral Akşener'i desteklediğini belirten kurmaylar, mahkemenin kararıyla birlikte muhaliflerin arkasında 'cemaat'in olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Hukuki süreç henüz tamamlanmadı

Ayrıca, siyasi mezarlığa intikal etmiş bazı partilerdeki isimlerin, MHP çatısı altında kendilerine alan bulmaya çalıştığına da işaret ediliyor. Parti kulislerinde dolaşan bir diğer husus ise, MHP ile hiç ilgisi olmayan 'ortanın solu' ve 'marjinal grupların' yürüttüğü algı operasyonu. Bu grupların yürütülen yoğun kampanyayla birlikte MHP'yi bitirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Muhaliflerde sevinç çığlıklarına yolaçan mahkeme kararını yorumlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, “Henüz hukuki süreç tamamlanmamıştır” diyor.

'Uygun hâkim' iddiası

MHP eski il başkanının sosyal medyada paylaştığı mesaj, 'mahkeme kararının önceden bilindiği' yorumlarına neden oldu. Muhaliflere destek veren MHP Sivas eski İl Başkanı Ragıp Özkan'ın adıyla Facebook'ta 25 Mart tarihinde paylaşılan mesajda, “Az önce hakimler kararnamesi yayınlandı ve korktuğumuz olmadı. 12. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi görevine devam edecek. Kongre artık kaçınılmaz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri dikkat çekiyor.



Hepsini yanına alacak

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özdağ, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Geleceğe Ümit'le Bak' konulu toplantıda partililere seslendi. “MHP liderleri, ölümden ölüme değişmeyi düşünmemeli. Başarısız olan genel başkan gitmelidir” diyen Özdağ, partinin başına geçmesi halinde, genel başkanlık için aday olan diğer muhalifleri etrafında toplayacağını belirtti. Özdga, “Yardımcıları güçlü olan bir genel başkan daha güçlüdür. Eğer kurultayda beni genel başkan seçerseniz, mevcut genel başkan adaylarının tamamını divanda görmek isterim” ifadelerini kullandı.