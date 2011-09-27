Yeni Şafak: Kemal Bey istedi Şener haber yaptı

T24 - Yeni Şafak gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yle Nedim Şener'in OdaTV iddianamesinin ek delil klasörlerine giren telefon görüşmelerini yayımladı. Gazete, "İstihbarat şefi Kılıçdaroğlu" başlığı ile verdiği haberde, CHP liderinin Şener'e talimatla haber yaptırdığını yazdı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "talimatla haber yaptırdı" iddiasına yanıt



Yeni Şafak gazetesinde Mürsel Karadeniz imzasıyla yayımlanan haber şöyle:



CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in Odatv soruşturmasında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'e haber taktikleri verdiği ortaya çıktı. Bir görüşmede Kılıçdaroğlu kendisine 'üstad' diye hitap eden Şener'den Metrobüs ve İETT haberi yapmasını istiyor. Başka bir görüşmede ise Eyüp'te bir restorana bir erkek bir kadın gazeteci göndererek 28 Şubat sürecinde üretilen haberlerden birini yapmasını istiyor



Odatv soruşturmasında tutuklanan gazeteci Nedim Şener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmeleri iddianamenin ek delil klasörlerine girdi. Telefon kayıtları, Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Nedim Şener'i yönlendirerek haber yaptırdığını ortaya koydu. Kayıtlara göre, Kılıçdaroğlu, İstanbul metrobüs hattı ve İETT gibi konularda Şener'i yönlendirirken, Eyüp'te aldığı bir şikayet üzerine mizansen bir haber yapmasını istiyor.





MİZANSEN HABER TAKTİĞİ



Eyüp'te bir kız ile erkek arkadaşının yan yana oturduğu için uyarıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Oraya yani böyle bir bayan bir erkek gazeteci gidip böyle yemek söylese bakalım başlarına ne geliyor" diyor. Nedim Şener ise kendisini TBMM'deki telefonundan arayan Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta, "Evet neler geliyor di mi, tamam onu hallederim. Tamam oldu üstat" diyor. Kılıçdaroğlu ile Şener arasında 24 Temmuz 2009 tarihinde konuyla ilgili geçen konuşma şöyle:





EYÜP'E BİR ERKEK BİR KADIN GÖNDER



K.K: Alo



N.Ş: Merhaba üstad nasılsınız



K.K: Merhaba Nedim Bey sağ olun siz nasılsınız



N.Ş: Sağolun valla koşturuyoruz işte

K.K. Bana bir mail geldi onu size attım



N.Ş: Aldım onları



K.K: Yo Eyüp'te bir şey olmuş bi kız bir oğlan yan yana yani nişanlı evlenecekler.



N.Ş: Öyle mi?



K.K: Yan yana gidip bir lokantada oturuyorlar yemek yemeye garson geliyor burada yan yana oturamazsınız diyor.



N.Ş: Allah hangi şey isimleri var mı?



K.K: Var var telefonu da var size attım oraya yani böyle bir bayan bir erkek gazeteci gidip böyle yemek söylese bakalım başlarına ne geliyor.



N.Ş: Evet neler geliyor di mi tamam onu hallederim.



Teknik takibe takılan CHP'li Gürsel Tekin ise, Nedim Şener'e yazdırdığı bir habere yeni şeyler eklemek istediğini söylüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır eleştiriler yönelten CHP'li Gürsel Tekin, konuşmanın devamında "Nedim sen istediğin gibi doldur" diyor.





Söyle şef habere ne ekleyelim?



Nedim Şener'le beraber teknik takibe takılan CHP'li Gürsel Tekin de Şener'den ilginç haberler yapmasını istemiş. Şener'e haber yazdıran Tekin daha sonra arayarak yeni bilgiler eklemek istediğini belirtiyor. Tekin'inin habere ekleyeceği yeni ifadeleri not alan Şener ise haberin hafta sonu yayınlanacağını ifade ediyor.



İşte Gürsel Tekin ile Nedim Şener'in o konuşmaları:



N.Ş: Alo



G.T: Nedimcim nasılsın iyi misin?



N.Ş: Merhaba aldım sağ olun siz nasılsınız?



G.T: Sağ olun görüştün mü?



N.Ş: Görüştüm dün verdim şeyi her halde yarın günümüz daha müsait olacak hafta sonu kullanırlar onu



G.T: ha tamam



N.Ş: sizin açıklamayı aldık şeyden gerçek gündem de



G.T: Ha şey bu şeyi eklemek istiyorum şimdi bu başbakan malum partinin şl başkanı dediş yani böyle bir şey olabilir mi ya sayın başbakan kendi partisin adında utanabilir ama 86 yıllık mazisi pırıl pırıl olan bir siyasi partinin il başkanıyım şerefle ismini söyleyebilirim yani böyle bir başbakana yakışmayacak bir üslupla..



N.Ş: Şimdi ne ekleyelim oraya şef



G.T: Ona şunu ekleyeceksin sayın başbakan kendi partisinin adında utanabilir



N.Ş: Merkeze verecem şeye haberin içine yazmam lazım bir saniye



G.T: Sayın başbakan kendi partisinin adından utanabilir zaten de utanıyor da



N.Ş: Evet



G.T: Ama benim görev yaptığım parti 86 yıllık mazisi olan pırıl pırıl mazisi olan Cumhuriyet halk partisinin ismini ağzına almaması bir başbakana yakışmayacak usluptur



N.Ş: Evet



G.T: Şiddetle kınıyorum



N.Ş: Evet



G.T: Sayın başbakan kendi partisini basına medya baskı yaparak adını değiştirebilir ama biz partimizin adından utanmıyoruz sen doldurursun artık



N.Ş: Peki oldu



G.T: Öpüyorum sağ ol sağ ol

N.Ş: Sağ olun kolay gelsin



Binali Yıldırım haberini yapabilecek misin?



Bir telefon görüşmesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Nedim Şener'den Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile ilgili haber yapmasını istiyor:



K.K: Binali için nasıl... (anlaşılamadı) yapabilecek misiniz?



N.Ş: Tabi ben onu şey bi miktar hazırladım. Bizim şeydeki yani arkadaşlara rica ettim gidin bakalım orada şey değer mi o kadar yer eder mi fiyat eder mi falan diye?



K.K: Şimdi orada iki tane ticaret odası diyoz ki biz bunların takdirini yapamayız.



N.Ş: Evet öyle diyo.



K.K: ama bunu takdirini yapıyor.



N.Ş: Neye niçin yapıyor bunu başkana sormak lazım herhalde dimi

K.K: Hayır vali valinin emrinde bunlar



N.Ş: Hı



K.K: Vali şu değerin takdirini yap deyince ne yapacak vali takdirini yap deyince yapıyorlar



N.Ş: Doğru ya aklımıza gelmiyor ki bizim



K.K: Tabi



N.Ş: Oda başkanı geliyo tabi



K.K: e tabi



N.Ş: Tamam üstad çok teşkkür ederim



Kılıçdaroğlu'nun Metrobüs ricasını yerine getirdi



3 Temmuz 2009 tarihli görüşmede Kılıçdaroğlu Metrobüs ve İETT haberleriyle ilgili Şener'le görüşüyor:



N.Ş: Şeyle ilgili şu metrobüslerle ilgili şeyler geldi mi size tamamı?



K.K: Efendim



N.Ş: Metrobüslerle ilgili raporlar geldi mi?



K.K: Yani benim İstanbul'a gitmem lazım sanıyorum şey çözülmüş.



N.Ş: Öylemi İstanbul'a ne zaman geleceksiniz.



K.K: Haftaya bir gelecem.



N.Ş: Tamam oldu üstad beni bi arar.



K.K: Toplantı yapacam.



N.Ş: Ama bu konuda değil bu konu benimle özel.



K.K: Bu konuda değil bu konuda değil.



N.Ş: Tamam oldu o zaman görüşelim.



K.K: Şeyle görüşebildiniz mi ya bu görevden alınan Mehmet Öztürk.



N.Ş: Şeyle ilgili mi İETT'den mi bizimkiler görüştüler tabi tabi.



K.K: Bu İETT'den.



N.Ş: Alındığı gün görüştüler yani oda zaten şaşkınlığa uğramış durumda yani adam.



K.K: Yani ama bu çok şeyi bilebilir bu metrobüslere karşı çıkmış vesaire.yani bunu bi.



N.Ş: Şey yapalım şu dosyaya ben bir nüfuz edeyim tam olarak da onla bi özel görüşme yapıcam.



K.K: Tamam tamam.



N.Ş: Tamam üstad.



K.K: Ben onu size saklıyorum zaten.



N.Ş: Sizi bekliyorum oldu o zaman sağ olun görüşürüz.





