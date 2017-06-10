Yeni Şafak: Katar destekli 'hayır kuruluşlarını' terör listesine İsrail mi aldırdı?

Sekiz ülkenin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'ın desteklediği "hayır kuruluşları"nın "terör" listesine İsrailli yetkililer tarafından aldırıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddia, Yeni Şafak gazetesinde yer aldı. "Listeyi İsrail mi verdi?" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2017) haberde, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın başını çektiği ülkeler çatışmaya kapı aralamak için yeni bir adım daha attı. Amerika’yı arkasına alan körfez üçlüsü, Yusuf el-Karadavi’nin de aralarında bulunduğu 59 kişiyi terör listesine koydu. İsrail’in hazırladığı liste Mısır istihbaratına verildi. Trump, Selman ve Sisi son şeklini verdi" ifadesi yer aldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan haber şöyle:

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun “terörle irtibatlı” olduğu iddia edilerek “terör listesine” alındığı açıklandı. Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansında (SPA) yer alan listede, Başkanı Yusuf el-Karadavi başta olmak üzere muhalif kimliğiyle tanınan siyasetçi, alim, akademisyenler bulunuyor.

İsrail ve Mısır hazırladı

Dünyaca ünlü alim Yusuf El Karadavi’nin de olduğu listeyi büyük oranda Mısır İstihbaratı’nın hazırladığı, isimlerin Mısır’a da İsrail’den iletildiği belirtiliyor. Listeye ABD Başkanı Trump, Suud Kralı Selman ve Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’nin aynı küreye el koyduğu toplantı akşamı son şeklinin verildiği ifade ediliyor. 59 kişi ve 12 hayır kuruluşunun yer aldığı liste, FETÖ’nün İsrail talimatıyla başlattığı Selam-Tevhid kumpasındaki listeyi akıllara getirdi.

Suriye'ye en çok yardım yapan kuruluşlar hedef

Katar yardım kuruluşlarının Suriye halkına şuana kadar 70 milyon doların üzerinde yardımda bulunduğu ifade ediliyor. 4 ülkenin terör listesine koyduğu kuruluşlardan olan Qatar Charity, Katar’ın en büyük insani yardım vakıfları arasında bulunuyor. Qatar Charity ve RAF kuruluşları, Suriye’nin içine ve Türkiye’deki Suriye’lilere yapılan yardımlar ile biliniyor. Türkiye’deki Kızılay ve İHH gibi birçok kuruluşla ortaklaşa projelere gerçekleştiren dernek de terör listesinde yer aldı. Suriyelilere kışlık malzeme yardımı, ekmek üretimi için tükenen un yardımı, barınma için çadır, çocukların eğitimine destek ve sağlık konularında her zaman Suriyeli halkının yanı da duruyor. Sadece Suriyelilere değil, açlık ile mücadele eden Somali ve bir çok Afrika ülkesine de yardımda bulunuyor. Abluka altındaki Gazze’ye de gıda yardımı yapıyor. Suriye’de savaşın başladığından bu yana Katarlı yardım kuruluşlarının Suriye halkına 70 milyon doların üstünde destek verdiği öğrenildi. Bir çok Suriyeli, Katar’ın sağladığı yardımlar ve destekler sayesinde ayakta kalabiliyor. Hali hazırda Katarlı yardım kuruluşlarının Suriyelilere yönelik 14 milyon dolarlık yapacağı proje bulunuyor.

Karadavi'yi terörist ilan ettiler

Listede dikkat çeken isimler şöyle; Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi listedeki en önemli isimlerden biri olarak yer alıyor. Mısır’ın yanı sıra Katar vatandaşlığı olan Karadavi, Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD’den Foreign Policy ve İngiltere’den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 56., 2008 yılında 3. sırada yer aldı. Yusuf El Karadâvi, Suriye’de muhaliflere olan desteğiyle biliniyor. Mısır’da İhvan ile birlikte anılan Karadavi Türkiye’de de büyük saygı gören isimlerden.

Eserleri Türkçe'ye çevrildi

Katarlı düşünür ve akademisyen olan Casim es-Sultan da hazırlanan listede yer aldı. Eserlerinde ağırlıklı olarak “Arap Baharı” sonrası İslami hareketler ve İslam dünyasının durumunu işleyen Casim es-Sultan, İslam dünyasının kuşatmaları aşması için stratejik önerilerde bulunuyor. Libyalı alim Ali Muhammed El-Salabi, ülkenin önde gelen liderleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda akademisyen olan Salabi, teröre karşı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Salabi’nin de Türkiye’de de yayınlanmış kitapları bulunuyor.

İsrail'in isteği ie Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi terörist listesine konuldu.

Erdoğan'ı alnından öpmüştü

2010’daki Gazze’ye yardım filosunda da yer alan Mehdi el-Herati ise Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mavi Marmara gazilerini ziyaretinde alnından öpen isim olarak tanınmıştı. Sadık El Ghrani de Libya büyük müftüsü olarak tanınıyor. El Ezher Üniversitesi’nden mezun olan Ghuraini, 1969’dan beri Trablus Üniversitesi’nde Profesör olarak eğitim veriyor.”