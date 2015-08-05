Yeni Şafak: Kasım'da erken seçim var

Hükümetin kurulması için Anayasa'da belirtilen 45 günlük sürenin dolmasına 19 gün kala koalisyon ya da erken seçim ihtimalleri tartışılmaya devam ediyor. Hükümete yakın çevrelerce genel kanı erken seçime gidileceği yönünde. Koalisyon veya azınlık hükümeti seçeneklerine sıcak bakmayan MHP’den ise dün farklı bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kasım ayında erken seçime gidilmesi koşuluyla azınlık hükümetine destek verebileceklerini açıkladı. Ancak daha sonra yeni bir açıklama yaparak beyanının çarpıtıldığını öne sürdü. Hükümete gazetelerden Yeni Şafak, MHP’den gelen yalanlamaya rağmen Kasım ayında erken seçime gidileceğini öne sürdü. Nur Banu Aras imzasıyla yayımlanan ve gazetenin manşetten duyurduğu haber şöyle:

Hükümetin kurulması için Anayasa'da belirtilen 45 günlük sürenin dolmasına 19 gün kala seçim hükümeti için MHP'den destek sinyali geldi. Anayasa gereği 45 gün içinde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı ülkeyi erken seçime götürme kararı alabilir. Böyle bir karar alınması halinde içinde bütün partilerin temsil edileceği bir hükümet kurulması gerekiyor. MHP'nin, ülkeyi seçime götürecek hükümetin içinde HDP'nin yer almaması için seçim tarihi belli olması kaydıyla AK Parti'nin kuracağı azınlık hükümetine destek vereceği öğrenildi.

Şartlı destek

Daha önce azınlık hükümetine destek vermeyeceklerini açıklayan MHP, sürpriz bir şekilde tavrını değiştirdi. AK Parti ile CHP arasında koalisyon görüşmeleri devam ederken, seçim tarihi belli olması halinde azınlık hükümetine destek verme eğilimi öne çıktı. Türkiye'yi seçime götürecek hükümette HDP'nin olmasını istemeyen MHP'de, AK Parti'nin kuracağı hükümete destek verme eğilimi artıyor. Seçim hükümetinden yana olmadıklarını vurgulayan parti yetkilileri, son çare olarak erken seçim gündeme gelirse bundan kaçınılmaması gerektiğini belirtti. Partililer, çaresiz kalınırsa en son seçenek olarak adı konulmuş bir azınlık hükümetine seçim tarihi belli olduğu taktirde destek vereceklerini kaydetti.

7 Haziran akşamı söyledi

7 Haziran seçim akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçimi işaret etmişti. Seçimin yapıldığı 7 Haziran akşamı seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli, AKP-HDP ya da AKP-CHP-HDP koalisyonunu önermiş, böyle bir durumda MHP'nin seve seve ana muhalafet rolünü üstleneceğini söylemişti. Bahçeli, koalisyonun kurulamaması halinde ise Kasım ayında Türkiye'nin erken seçime gidebileceğini belirtmişti.

Kasım'da seçimi beklemeliyiz

MYK üyeleri ve milletvekillerle yaptığı toplantıda, koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamaması halinde erken seçimin kaçınılmaz hale geleceğini ve erken seçimden korkulmaması gerektiğini belirten Bahçeli, “15 Kasım ve sonrasında seçimi bekleyebiliriz. Bunun için de hazırlıklı olmamız gerekir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kasım'ı işaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın dün Reuters'e yaptığı açıklama gündemi değiştirdi. Yalçın, AK Parti tarafından kurulacak bir azınlık hükümetine, erken seçime gidilmesi koşuluyla destek verebileceklerini söyledi. Yalçın, “AK Parti'nin alelade kuracağı bir azınlık hükümetine destek vermeyeceğiz ama eğer burada seçim azınlık hükümetini kastediyorlarsa, bu durumda da seçim tarihinin görülmesi lazım. Kasım'da ya da başka tarihte seçim yapılıp yapılmayacağının baştan belirlenmesi gerekiyor. Bu teklifi görmeden destek yaklaşımı doğru olmaz. Koalisyon alternatifleri tamamen tükenirse, Kasım ayında erken seçim yapılması koşuluyla bir seçim azınlık hükümetine destek verebiliriz. MHP, Kasım ayına sıcak bakar" ifadelerini kullandı. Yalçın, haber üzerine yaptığı yazılı açıklamayla sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Bu gelişme üzerine Reuters, aynı haberi abonelerine tekrar servis ederek, haberinin arkasında olduğunu belirtti.