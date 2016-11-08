Yeni Şafak: İşte ABD'nin PYD'ye gönderdiği silahların fotoğrafı...

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi PYD ile Rakka operasyonunu başlattığını duyuran ABD, örgüte helikopterlerle silah sevkiyatına başladığını iddia etti. ABD’ye ait uçaklar 12-14.5 milimetrelik uçaksavarlar, el bombaları ve çok sayıda mühimmatıb PYD mevzilerine indirdiği ileri sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Haseke'ye bağlı Ayn İsa Kasabası'ndan Rakka'ya operasyon başlattığını duyuran PYD'ye ABD uçak ve helikopterlerinin silah sevkiyatına başladığı iddia edildi. Saldırı ilanı ile birlikte Haseke Tel Brak bölgesine havadan atıldığı iddia edilen silahlar 2015 Kobani benzeri görüntüleri hatırlattı.

12-14.5 milimetrelik uçaksavarlar, el bombaları ve çok sayıda merminin PYD teslim edildiği ileri sürüldü. İddiaya göre, PYD'ye silah yardımı önceki gün saat 16.00'da başladı.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre de ABD, Haseke Abdüaziz dağ bölgesinde gizli bir alan üs inşa ediyor. Amerikalı uzman eğitmenler eşliğinde 60-70'ler kişilik PYD'li gruplar inşa edilen üsse silah eğitimi görüyor. ABD tarafından PYD'ye teslim edilen silahların Menbiç'e geçirileceği iddia edildi.

Rakka askeri meclisi eski başkanı Albay Imededdin Said, Rakka operasyonunun şov amaçlı olduğunuileri sürerek “Esas hazırlık El Bab için. Rakka halkı katili ile işbirliği yapmayacak, şehirlerini ve köylerini PYD'ye teslim etmeyecektir” şeklinde konuştu.

"ABD ve PYD mevcut şartlarda Rakka'yı ele geçiremeyeceğini çok iyi biliyor, ancak seçimde Demokratlar Hillary Clinton'a puan kazandırmak amacı ile PYD'ye bu komik savaş ilanını yaptırdı" diyen Rakka eski Askeri Meclis Başkanı Said, bölgede bir kaç köyü ele geçirip bunu da zafer olarak göstererek operasyonun sonlandırılacağını söyledi.

Rusya'nın da Esad ile birlikte Rakka için hazırlandığını hatırlatan Imededdin Said, büyük çoğunluğu Arap ve Türkmenlerden oluşan Rakka Halkı'nın bu iki seçenekten birine mahkûm edildiğini ancak Türkiyesiz her projenin başarısız olacağını hem Rus hem de ABD tarafının bildiğini ifade etti.

"Rakka ısrarı PYD'yi bitirir"

Rakka konusunda PYD'ni ısrarcı olması halinde biteceğini ileri süren Imededdin İsa, tamamı açık alan olan Ayn İsa-Rakka arasında bile binlerce PYD militanın öldürüleceğini ve örgütün bunu çok iyi bildiğini anlattı. PYD'nin Menbiç'te bin 650 militanını kaybettiğini, örgütün Rakka'ya ulaşması durumunda halinde bu sayının 7-8 bini aşabileceğini iddia eden İsa, müttefiklerinin bu riske girmeyeceği yönünde görüş belirtti.