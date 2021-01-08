Yeni Şafak'ın yayıncısı Albayrak Grubu'ndan Microsoft'a, "Verileri yurtdışında saklıyor" davası

Yeni Şafak'ın yayıncısı Albayrak Grubu, bilişim şirketi Microsoft'a, kendilerini merkezi yurt dışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği ve üretim sürecinde yaşanan kesinti kaynaklı uğradığı zarar gerekçesiyle 1,5 milyon dolarlık dava açtı.

Albayrak Gurubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Microsoft, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) mevzuatının hilafına müşterilerini bulut sistemine zorluyor. Zorlamayı da doğrudan söylemiyor, 'Sistem arıza verdi, merkezi yurt dışında olan buluta geçersen sorun yaşamazsın' diyor. Bize göre esas dertleri, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve kendi sistemlerinde kopya tutmak" dedi.

Albayrak Grubu'nun açtığı davanın esasen bir tazminat davası değil, global yazılım firmalarına karşı başlatılmış milli bir mücadele olduğunu öne süren Karcıoğlu, "Global ERP markaları, tek taraflı uygulamalarla şirketleri zora sokuyor. Microsoft, bu hizmeti alan müşterilerini adeta bulut sistemine mecbur kılıyor. Bulut sisteminde veriler yurt dışı veri merkezlerinde saklanıyor" diye konuştu.

Yasalara göre bulut bilişim şirketlerinin Türkiye'deki kişi ve kuruluşların verilerini yurtdışında saklaması yasak.

Microsoft'tan cevap: Yasalara uyuyoruz

Microsoft, Albayrak'ın iddialarına bir açıklamayla cevap vererek, "Kullanıcı onayı olmaksızın verileri işlemesinin, kullanmasının ya da paylaşmasının hiçbir koşul altında kesinlikle yapılmadığını vurgulamak isteriz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulut bilişim hizmetlerinden faydalanan kullanıcıların mahremiyetini koruma yükümlülüğünü son derece ciddiye alan Microsoft’un, kullanıcı onayı olmaksızın verileri işlemesinin, kullanmasının ya da paylaşmasının hiçbir koşul altında kesinlikle yapılmadığını vurgulamak isteriz."