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Yeni Şafak: İdamdan önce Menderes'e işkence yaptılar!

'İnönü, darbe yapıp Menderes’i astırmayı planladı ve 1962’de kendisini böcekle dinletti'

Adnan Menderes, Yassıada&#39;da ifade veriyor.

13 Nisan 2015 11:56

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Fethullah Gülen’in mason olduğu yönündeki iddiası ve İsmet İnönü’nün tezgâhladığı bir planla Atatürk’ün zehirlendiğinin öne sürmesinin ardından bu kez de idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes’e işkence edildiğine dair ‘belgelere‘ ulaştığını iddia etti.

CHP’yi hedef alan haberde, yine kaynağının belirtilmediği saman kağıdına daktiloyla yazılmış görsellerle Yassıada’da görevli İstihbarat Kısım Amiri Kurmay Yarbay Necip Aka’nın, Milli Birlik Komitesi’ne (MBK) gönderdiği ‘raporlarları‘ ele geçirdiğini öne sürdü.

Adnan Menderes, Yassıada'da ifade veriyor.

‘Menderes’ten kimseye anlatmayacağına dair söz almışlar’

 

Görsellerde Menderes’in Yassıada’da tutulurken dövüldüğü, okuduğu Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplara da el konulduğu öne sürülüyor. Öte yandan Menderes’in dövüldükten sonra morluklarının da gizlendiği iddia ediliyor. Menderes’ten dayağı kimseye anlatmayacağına dair söz alındığı da ekleniyor.

 

‘Uyuşturucu da vermişler’

 

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfasıHaberde, Menderes’e doktor kontrolünde uyuşturucu haplar verildiği ve sürekli uyuklar halde olması sağlandığı ileri sürülüyor. ‘Raporlarda‘ duruşma öncesinde uyuşturucunun azaltıldığı, duruşmadan sonra ise yeniden verildiği belirtiliyor.

 

1962’de İnönü Menderes’i böcekle dinletmiş

 

Yeni Şafak’ın bir başka ‘belgesi’nde ise İnönü’nün darbe yapıp Menderes’i astırmayı planladığını ve 1962’de kendisini böcekle dinlettiğini öne sürdü.

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