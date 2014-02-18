Yeni Şafak haberine 3 yalanlama

Yeni Şafak’ın dünkü manşetine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi. ‘Toplantılara gelmeyin’ başlıklı haberi yalanlayan Bozdağ, “Somut herhangi bir bilgiye dayanmayan ve sadece soyut bir ifadeyle ‘bir HSYK üyesine’ atfedilen haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca haberde ismi geçen HSYK üyemizin ‘WhatsApp’ hesabı da bulunmamaktadır” dedi.

Ayşenur Parıldak'ın Zaman'da yer alan haberin göre, Yeni Şafak, dün manşetinde yer alan haberde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) değişikliği öncesi kurulu çalışamaz hale getirmek için 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un kurul üyelerine WhatsApp uygulamasından mesaj göndererek ‘toplantılara katılmayın’ baskısı yaptığı iddia edildi. Bu iddia, ismi verilmeyen bir HSYK üyesine dayandırıldı. Habere ilk yalanlama Okur’dan geldi. WhatsApp uygulamasını kullanmadığını belirten Okur, “Telefon rehberinde kayıtlı olduğum tüm WhatsApp üyeleri bunu kontrol edebilir.” açıklamasında bulundu. Üyelerin katılmaması sebebiyle yapılamayan toplantılara katılan üyeler arasında yer alan Okur, “Kendim toplantıya katılırken diğer üyelere katılmayın diye mesaj göndermemin ne kadar doğru olacağının takdirini de kamuoyuna bırakıyorum.” ifadelerini kullandı. ‘Toplantıya katılmayın’ şeklinde mesaj attığı ispatlanırsa istifaya hazır olduğunu dile getirdi. Okur, şöyle devam etti: “24 yıllık meslek hayatım boyunca Anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatime göre karar verdim. Hiçbir zaman gizli hesapların ve gizli işlerin içerisinde yer almadım. Ne paralel ne de hangi adla olursa olsun başka bir illegal yapı ile hareket etmedim. Anayasa’nın, kanunun, hukukun ve insan haklarının evrensel ilkeleri ışığında görevimi yerine getirdim.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da HSYK adına bir açıklama yaparak Yeni Şafak gazetesinde çıkan haberi yalanladı. Bozdağ açıklamasında, “Somut herhangi bir bilgiye dayanmayan ve sadece soyut bir ifadeyle ‘bir HSYK üyesine’ atfedilen haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca haberde ismi geçen HSYK üyemizin ‘WhatsApp’ hesabı da bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca haberde geçen HSYK atamalarına ilişkin bölümle alakalı da şu açıklamada bulundu: “HSYK 1. Dairesi’nin 11 Şubat 2014 günü yayınlamış olduğu kararname ‘mazeret’ kararnamesidir. Kararnamenin hazırlık süreci ve hâkim-savcıların Daire’ye iletmiş oldukları mazeretler konusunda bilgi sahibi olmayanların, yayınlanan kararname üzerinden çıkardıkları sonuçlar, bilgiden yoksun değerlendirmelerdir.”