Yeni Şafak: Gülen'in istediği Yavuz Sultan Selim kaftanı, Erdoğan'ın da katılacağı törenle türbeye konacak

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Yavuz Sultan Selim'in kaftanını öperek halifeliğini ilan edeceğini öne süren Yeni Şafak, eski İstanbul Türbeler Müze Müdürü Erman Güven'in, "Kaftan, yaklaşık bir yıl süren bakımının ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanahmet'te bulunan depoya kaldırıldı. Kaftan depoda güvende" ifadesini aktardı. "O kaftan evine dönüyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "Erman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla türbenin iklimlendirme sisteminin tamamlandığını kaftanın törenle yeniden türbeye konulacağını dile getirdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi" dendi.

Fatih Şahintürk'ün imzasıyla yayımlanan (22 Haziran 2016) haber şöyle:

Yavuz Sultan Selim'in, hilafetin Osmanlı'ya geçtiği Mısır seferinde giydiği ve “öldüğüm zaman mezarıma örtülsün" diye vasiyet ettiği tarihi kaftan, 11 yıl aradan sonra yeniden asli yerine konulacak. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği tarihi kaftanı 2005 yılında FETÖ'den kaçıran ve “bakım" amacıyla koruma altına aldıran dönemin İstanbul Türbeler Müze Müdürü Erman Güven, yaptığı açıklamada, kaftanın yakın bir tarihte yerine konulacağını müjdeledi.

Güven, 2005 yılında tarihi kaftanın video kayıt ve tutanakla yerinden alındığını belirterek, "Kaftan, yaklaşık bir yıl süren bakımının ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanahmet'te bulunan depoya kaldırıldı. Kaftan depoda güvende" dedi. Erman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla türbenin iklimlendirme sisteminin tamamlandığını kaftanın törenle yeniden türbeye konulacağını dile getirdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

Fetullah Gülen’e giydirilmek için Pensilvanya’ya kaçırılmak istenen Yavuz Sultan Selim’in hilafet kaftanını FETÖ’nün eline geçmekten kurtaran Erman Güven, kaftanın koruma altında olduğunu söyledi. Yavuz’un kabrine örtülmesini istediği kaftan, 11 yıl aradan sonra asli yerine konulacak.

Güven, 2005 yılında tarihi kaftanın video kayıt ve tutanakla yerinden alındığını belirterek, “Kaftan, yaklaşık bir yıl süren bakımının ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanahmet'te bulunan depoya kaldırıldı. Kaftan depoda güvende" dedi. Erman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla türbenin iklimlendirme sisteminin tamamlandığını kaftanın törenle yeniden türbeye konulacağını dile getirdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi. Yavuz Sultan Selim Camii cemaati, Türbeler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bugüne kadar cevap alamadıklarını, Kültür Bakanlığı'ndaki paralel yapıya yakın bazı bürokratların konuyu sürüncemede bıraktığını iddia etti. Cami cemaati, kaftanın bir an önce yerine konulmasını bekliyor.



Çamur bizim için süs



Öte yandan kaftanın hikayesi de bir hayli ilginç. Yavuz Sultan Selim'in hocası İbn-i Kemal'in Mısır Seferi dönüşü atından sıçrayan çamurlar Yavuz'un kaftanını kirletir. Bu olay üzerine Yavuz Sultan Selim, mahcup olan hocası İbn-i Kemal'e dönerek, “Üzülmeyiniz, âlimlerin atının ayağından sıçrayan çamur, bizim için süstür, şereftir. Vasiyet ediyorum, bu çamurlu kaftan, ben vefat ettikten sonra kabrimin üzerine örtülsün" der. Yavuz Sultan Selim'in vefatıyla kabrine serilen bu kaftan, vasiyetine aykırı olarak 10 yıldır bir depoda tutuluyor.





Gülen kendini halife mi sanıyor



Yavuz Sultan Selim'in kayıp kaftanı ile ilgili bir iddia da Latif Erdoğan'dan geldi. Uzun süre Gülen'in yakınında bulunan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir programda, hılafet kaftanının FETÖ tarafından çalınma iddialarını doğruladı. Gülen'in, 1979 yılındaki İran Devrimi sonrası Humeyni'nin İran'a dönüşü gibi 2017 yılında Türkiye'ye halife olarak dönmeyi hayal ettiğini anlatan Erdoğan, “2006 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın çamurlu kaftanını türbesinin üzerinden çalıp Amerika'ya Gülen'e götürme teşebbüsü var ortada. Önlenmeseydi bu, koruma altına alınıp oradan çıkarılmasaydı, Gülen o cübbe ile dönecekti. Kaftan ile son halife olarak gelecekti. Otantik tarafı da tamamlanmıştı işin" diyerek, Gülen'in kaftanı ele geçirme çabalarını teyit etmişti.