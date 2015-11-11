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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül: Silopi'ye asker müdahale etmeli

"Silopi'de operasyon neden geciktirilir sorgulanmalı, polisin hafif silahlarla bunu yapamayacağı bilinmeli"

11 Kasım 2015 13:52

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, dün zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK’lılar tarafından daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 polisin şehit olduğu Şırnak’ın Silopi ilçesine askerin müdahalede bulunması gerektiğini savundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Karagül Silopi için, "Artık orada polisin hafif silahlarla yapabileceği birşey yok" diyerek ilçede polisin yetersiz kaldığını ileri sürdü. Karagül, askerin gecikmeden ilçeye ciddi bir müdahalede bulunmasını istedi.

İlçede askerin operasyon yapmamasını eleştiren Karagül, "Silopi'de çok ciddi bir operasyon yapılması, askerin müdahalesi gerekiyor. Neden burada operasyon yapılmaz anlamak mümkün değil. Silopi'de operasyon neden geciktirilir sorgulanmalı" ifadesini kullandı.

Karagül'ün bu açıklamasına çeşitli kesimlerden sert tepki geldi. Karagül, gelen tepkiler üzerine söz konusu twitleri silmek zorunda kaldı.

Karagül'ün Twitter'da paylaştığı twitler şöyle:

 

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