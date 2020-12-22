Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Tedbir ile korku arasındaki çizgi kontrol edilemezse, felaket bir gelecek bizi bekliyor olacak

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, “Tedbir ile korku arasındaki çizgi kontrol edilemezse, felaket bir gelecek bizi bekliyor olacaktır. İşte o korkunun dünyayı nerelere sürükleyeceğini kimse tahmin bile edemez." görüşünü savundu.

Karagül yazısında, "Devlet otoritesi çöker, bölgeler ve şehirler içe kapanır, otonom bir arayış öne çıkar. Özellikle Avrupa’da bu yönde çok tehlikeli toplumsal reaksiyonlar birden patlayabilir.Bu aşamadan sonra iş bambaşka bir boyut alabilir. Ülkeler birbirini suçlamaya, birbirinden hesap sormaya, bütün hesaplarını salgın üzerinden görmeye başlayacak. Böyle bir eğilim başladı bile. Uluslararası ilişkiler, pandemiye göre yeni bir hal, biçim alıyor. Her ne kadar insani nutuklar atılsa da, ikili ilişkiler, ülkelerin durumuna göre zayıflayıp güçlenebiliyor." düşüncesini dile getirdi.