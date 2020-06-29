Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Ne garip; Arap olmayan Müslüman ülkelerde ciddi bir güç yükselmesi izleniyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Tükenen, zayıflayan, eriyen ülkeleri görmek zihinlerimizi darmadağın edecek. Ama yükselen yeni güçleri görmek bize yeni dünya görüşleri öğretecek. Ne garip; Arap olmayan Müslüman ülkelerde ciddi bir güç yükselmesi izleniyor" görüşünü savundu.

Karagül, "Tükenmiş ülkeler: İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, S. Arabistan, Mısır, Körfez ülkeleri.. Durgunlaşan, yavaşlayan, duran ve gerileyecek olan ülkeler: ABD, Japonya, Avrupa’nın geri kalan ülkeleri. Yükselen ülkeler: Çin, Türkiye, Hindistan, Rusya, Almanya, Brezilya, Endonezya, Avustralya, Pakistan, Güney Kore." ifadesini kullandı.

Karagül, "Ne garip; Arap olmayan Müslüman ülkelerde ciddi bir güç yükselmesi izleniyor. Arap ülkeleri ise, güç biriktirme yerine yeniden eski vesayetçi ülkelerin kontrolü altına girerek güven bulmaya çalışıyor. Onların çöküşü de buradan olacak." ifadesini kullandı.

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