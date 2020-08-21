Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Erdoğan’ın bu müjdeyi vereceğine dair açıklaması da bir müjdeydi

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü milletimize müjde vereceğim" açıklamasının da aslında 'müjde' olduğunu savundu.

Karagül, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, 'Türkiye için yeni bir dönem başlatacak bir müjde” verecek. Bütün ülke bugün bu açıklamaya kilitlendi. Aslında bu müjdeyi vereceğine dair açıklaması da bir müjdeydi. O saatten itibaren kamuoyu dalgalandı, bütün ülkede bir heyecan dalgası uyandırdı. Ekonomide hemen yansımaları başladı." düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Aslında bütün dünya diyebiliriz. Türkiye’nin; Akdeniz’de, Karadeniz’de, Ege’de, Libya’da, Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde, terörle mücadelede, jeopolitik güç hesaplaşmasında taraf olan her ülke bugün bu konuşmayı bekliyor." yorumunu yaptı.

Karagül, "Türkiye Ekseni' asıl şimdi kurulmuştur. Her başarıda Türkiye’ye vuran muhalefet cephesi bakalım bu sefer hangi ülkelerin sözcülüğü için sahne alacak. İçeride kurdukları cephe bakalım bugün nasıl bir dil kullanacak. Ülkemizin en büyük zayıflığı, talihsizliği, muhalefetinin milli kimliğini kaybetmesi, 'Türkiye Ekseni'ne karşı Batı’nın vesayet eksenine yamanması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karagül, "Dışarıdakiler ve içeridekiler: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın durduramayacaksınız. Ne kadar vursanız da yavaşlatamayacaksınız. Türkiye 2023’e çok güçlü bir ülke olarak girecek." ifadesini kullandı.

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