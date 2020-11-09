Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Elinizden gelse; Türkiye’yi ABD’ye bağlayacaksınız, ABD’ye rehin vereceksiniz

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Elinizden gelse; Türkiye’yi ABD’ye bağlayacaksınız. ABD’ye rehin vereceksiniz. Anadolu topraklarına ABD’li sömürge valileri isteyeceksiniz. ABD ordusunu İstanbul sokaklarına çağıracaksınız. Türkiye semalarında ABD uçakları uçsun isteyeceksiniz." görüşünü savundu.

Karagül, "Elinizden gelse; ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Washington’dan Ankara’ya başkan atasın isteyeceksiniz. Bu ülkeyi yeniden “cephe”, “köprü”, “garnizon” haline getireceksiniz. Yeniden vesayet kuracaksınız, yeniden manda yönetimi isteyeceksiniz." düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Elinizden gelse; Selçuklu’yu, Osmanlı’yı, Türkiye Cumhuriyeti’ni, bütün bu devletler sürekliliğini, bu milletin siyasi genetiğini, tarih yapıcı ve coğrafya inşa edici gücünü gömüp, unutturup, hafızasını ve hatırasını yok edip, kimliklerini aşındırıp köleleştireceksiniz." ifadesini kullandı.

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