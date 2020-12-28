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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Çok büyük bir zihinsel ambargo altındayız, düşüncelerimiz üzerine vesayet kuruluyor!

28 Aralık 2020 11:08

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Çok büyük bir zihinsel ambargo altındayız, düşüncelerimiz üzerine vesayet kuruluyor!" görüşünü savundu. 

Karagül, "Başımızı kaldırıp dünyada ne oluyor, dünya nereye gidiyor, Türkiye nerede durmalı, ne yapmalı, nasıl adım atmalı diye ortak bir çaba, gayret içine girmemizi engellemeye çalışıyorlar. Çok büyük bir zihinsel ambargo altındayız. Zihnimiz, düşüncelerimiz üzerine vesayet kuruluyor, ne kadar farkındayız!" düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Türkiye; dünyanın Doğu-Batı olarak ikiye bölündüğü 21. yüzyılda, belki bin yıllık bir projeyi uygulamaya başladı. Adeta yeniden dirildi, kendine geldi, her alanda harekete geçti. Merkezinde bulunduğu coğrafyada küresel dizaynın ezberini bozacak bir güç yükselişi başlattı. Atlantik’ten Pasifik kıyılarına kadar, yeryüzünün ekseninde güçlü bir siyasi dil, motivasyon, arayış, uyanış başlattı." ifadesini kullandı. 

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