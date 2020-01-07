Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Bölgedeki kamplaşma durdurulmazsa Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz arasında taş üstünde taş kalmayabilir

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi sonrası iki ülke arasında başlayan gerilimi yorumladı. Karagül, ABD’nin İran’ı hedef göstererek pek çok Müslüman ülkeyi işgal ettiğini, İran’ın ise ABD’yi hedef alarak işgalden yararlandığını öne sürdü. Karagül bölgedeki kamplaşmanın durdurulmaması halinde Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz arasındaki hattın sarsılacağı görüşünü savundu.

Karagül, “ABD-İsrail ile İran arasında açık savaş başlar mı, ona bakacağız. Ama öncelikle dolaylı, vekâlet savaşları en acımasız halini alacaktır. İran’a doğrudan saldırı olmadığı müddetçe açık savaş olmayacaktır. Hesaplaşma Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Basra Körfezi’nde olacaktır. Irak işgalinden, Suriye savaşından çok daha büyük ölçekli İran-Suud hesaplaşmasına tanık olabiliriz. BAE ve Suudi yönetiminin, körfez ülkeleri ve Mısır’la birlikte İran’ı dengeleme çabaları sıcak çatışmaya döndürülebilir. Her ne olursa olsun, savaş yeniden Irak ve Basra Körfezi’nde patlayacaktır. Böyle bir durumda ilk ezilen Körfez ülkeleri olacaktır” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın