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Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Son beş yüz yılın siyasi güç haritası değişiyor, olağanüstü sürprizlere hazırlanın!

07 Aralık 2020 10:24

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Son beş yüz yılın siyasi güç haritası değişiyor, olağanüstü sürprizlere hazırlanın!" iddiasında bulundu. 

Karagül yazısında, "Bütün bunları, 'Batı’nın ve Doğu’nun aklı' ile anlamaya çalışanlar hiçbir şey anlamayacaktır. 'Türkiye’nin, coğrafyanın aklı' ile bakanlarsa, bu mucizenin aslında korkutucu bir şey olmadığını, mümkün olduğunu, zorunlu olduğunu görecektir." düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Unutmayın; Güç Doğu’ya kayıyor. Batı zemin kaybediyor. Ama bu konjonktürel bir değişim değil. Son beş yüz yılın siyasi güç haritası değişiyor. Bunu hiçbir şeyle ölçmeyin. Olağanüstü sürprizlere hazırlanın!" ifadesini kullandı. 

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