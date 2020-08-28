Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: O gün kimler Abdülhamid’e karşıysa bugün aynı damar Erdoğan’a karşı duruyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "O gün kimler Abdülhamid’e karşıysa bugün aynı damar Erdoğan’a karşı duruyor. Abdülhamid döneminde de petrole sahip olmak istedik. Sınırlarımızda nerede ne var, biliyorduk. İmparatorluğu parçaladılar. Coğrafyayı mahvettiler. Petrol kaynaklarını aralarında paylaştılar." görüşünü savundu.

Karagül, "Bunun için haritalar çizdiler, bazılarına ülkeler verdiler, zorba yönetimler oluşturdular. Bazılarının etnik duygularını provoke ettiler. 20. yüz yıl boyunca bütün bu devletleri sömürgeleştirdiler. Zoraki iktidar verip aynaklarını talan ettiler. Osmanlı’ya karşı içeridekileri de harekete geçirdiler. O gün kimler Abdülhamid’e karşı durmuşsa bugün Erdoğan’a da onlar karşı duruyor. Kimler onu yalnız bırakmışsa bugün aynı siyasi gelenekten gelenler de Erdoğan’ı yalnız bırakıyor. O zaman ihanet edenler bugün de ihanet ediyor." düşüncesini dile getirdi.

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