Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu'ndan muhalefete: Komünizm ile mücadele artıkları

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bugünkü “Komünizm ile mücadele artıkları” başlıklı yazasında muhalefetin, Libya, Mısır, Suriye ve Körfez krizinde iktidara “tarafsız kalmalıyız” çağrısı yaparken Ukrayna konusunda Türkiye’nin kayıtsız şartsız Batı’nın yanında yer almasını istediğini öne sürdü. Likoğlu, muhalefetin “utanmasa” Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’ya “hemen asker gönderelim” diyeceklerini yazdı.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzenin çöktüğünü, savaştan sonra oluşturulan uluslararası kuruluşların işe yaramaz hale geldiğini yazan Likoğlu, yazısına şöyle devam etti:

“Dünyada düzenin kalmadığını göremeyen muhalefet, uzun zamandır odaklandığı tek şeyle meşgul. 'Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da, 2018 ekonomik finans saldırılarında, korona virüs salgınında kurtulamadığımız Tayyip Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşıyla kurtulabilir miyiz' hayali peşinde koşuyorlar.

Daha vahimi; onları var eden 2. Dünya Savaşı sonrası Marshall Planı’nın çöktüğünü de göremiyorlar. Yeni bir söylem geliştiremiyorlar. 1940’larda ve 27 Mayıs darbesinden sonra oluşturulan Komünizm ile Mücadele Derneklerinin müktesebatıyla hareket ediyorlar. Gladyo’nun bittiğini, sözde komünizm ile mücadele için aldıkları eğitimin artık bir işe yaramayacağının farkında bile değiller. 70 yıl önce nasıl kodlanmışlarsa o kodlarla hareket ediyorlar.

‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemi karşılığını buldu ve yeni bir dünya düzeni için herkes seferber. Birileri bunları komünizm ile mücadele rüyasından artık uyandırmalı.”

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