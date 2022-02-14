Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu'ndan 6 muhalefet liderine: Parlamento kime karşı güçlendirilecek?

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin cumartesi günü gerçekleştirdiği 5 saat 15 dakika süren zirvenin ardından yapılan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” açıklamasını kritik etti.

Likoğlu, 6 muhalefet liderinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” kavramını “Türkiye’nin canı, normal zannedilen parlamenter sistemden çok yandı. Bu konudaki kötü hatıraları canlandırır diye” tercih ettiğini savundu.

“Bugün ‘Güçlendirilmiş Parlamento’ sisteminin sözcülüğünü yapan CHP, 2007 yılında Meclis’e Cumhurbaşkanı seçtirmeyerek, darbeye zemin hazırlamak için meydanlara inmişti” görüşünü dile getiren Likoğlu, yazısına şöyle devam etti:

“Parlamentoyu güçlendireceklerini ileri sürenlerin kendilerini boşa yormasına gerek yok. Sadece bir konuda söz versinler yeter. Geçmişte Parlamento’yu zayıflatan şeyler nelerdi… Darbe, muhtıra, Güneş Motel operasyonu, rüşvet, tehdit, şantajla milletvekillerinin iradesinin gasp edilmesi gibi hususlardan uzak duracaklarına söz versinler, Parlamento o zaman zaten çok güçlü olur.

Dün Meclis’e Cumhurbaşkanı seçtirmeyenler, bugün 'Güçlendirilmiş Parlamento' diyorsa, sormak lazım: Kime karşı güçlendirecekler Parlamento’yu…”

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