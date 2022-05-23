Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: Meral Akşener, tam da Akif’in tarif ettiği ‘maske yırtılması’ durumunu yaşıyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bugünkü yazısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Günümüzün Abdülhamid’i Erdoğan’dır” açıklamasını kritik etti.

İstiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy’un Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz... / Medeniyet denilen kahbe, hakikat yüzsüz” dizelerini alıntılayan Likoğlu, “İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tam da Akif’in tarif ettiği ‘maske yırtılması’ durumunu yaşıyor. Bir haller oldu milliyetçi muhafazakâr geçinen Meral Hanım’a.” dedi.

Akşener’in bu sözleriyle Erdoğan’a karşı nasıl bir ruh hali içinde olduğunu da itiraf ettiği yazan Likoğlu, şöyle devam etti:

Maske yırtıldı bir kere. Bundan sonra söyleyemeyeceği bir şey kalmadı Akşener’in. Takiyye yapıp yeni bir maske ile milletin karşısına çıkamayacağını kendisi de iyi biliyor. Artık daha yıkıcı ve milletin sinir uçlarına dokunan davranışlar göreceğiz İyi Parti liderinden. Başka şansı da yok gibi.

Sayın Akşener, ‘Günümüzün Abdülhamid’i Erdoğan’dır’ derken, kendi durdukları yeri de açık etmiş oldu. ‘Bizim açımızdan Erdoğan, devrilmesi gereken biridir ve Abdülhamid’i devirmek için İttihatçılar, Jöntürkler, Taşnaklar, Siyonistler nasıl bir işbirliği içine girmişse, biz de Erdoğan’a karşı aynı işbirliği içindeyiz’ demiş oldu.”

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