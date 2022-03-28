Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili söylediklerini kulak arkası edemeyiz

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin geçen haftaki grup toplantısında Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin açıklamasını köşesine taşıyıp ”söylediklerini kulak arkası edemeyiz” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ/KHK, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş söylemlerinin artık vaka-i âdiyeden olduğunu yazan Likoğlu, “Her konuşmasında aynı şeyleri söylediği için aslında üzerinde çokça tartışılması gereken bu söylemleri kimse umursamıyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun son gurup konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili söylediklerini kulak arkası edemeyiz” görüşünü dile getirdi.

Robert Koleji’nin Amerikan Evangelist Board misyoner teşkilâtı tarafından kurulduğunu yazan Likoğlu, “Temeli 1947’de atılan ve 1949’da imzalanan eğitim anlaşmasıyla ABD, Türk eğitim sistemi üzerinde ciddi etki edecek bir güç elde etti. Özellikle yükseköğretim sistemimizi ve üniversitelerimizi adeta ABD dizayn etti” dedi.

27 Mayıs darbesinin ardından Robert Kolej’nin Boğaziçi Üniversiteye dönüştürüldüğünü ifade eden Likoğlu, “Her ne kadar Türk devletine devredilse de ABD’nin üniversite üzerindeki etkisi hep tartışıldı. Açılacak bölümler, atanacak yöneticiler, alınacak akademisyenler, kabul edilecek yüksek lisans ve doktora öğrencileri konusunda ABD’nin dahli hep tartışma konusu oldu” görüşünü dile getirdi.

Likoğlu, Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısındaki “Bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları, iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak” açıklamasına yer vererek şöyle devam etti:

“Yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız” vaadini siyaseten mi yaptı,

- Yoksa Boğaziçi’nde açılan yeni fakülteleri istemeyenlere ‘YARDIMCI’ olmak amacıyla mı yaptı?"

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Tıklayın- Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak