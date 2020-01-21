Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Libya’da ateşkes uygulanamaz, ancak güçle bir yere varılır

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Berlin Konferansı’nın Libya’da bir ateşkes sağlayamayacağını savundu. Karagül, Berlin’de yapılan Libya Konferansı’nda alınan ateşkes kararının başarılı olacağını sanmıyorum. Son otuz yıldır, AB ülkelerin olduğu hiçbir masadan barış çıkmamıştır. Onlar ne kadar işin içindeyse, çözüm de o kadar uzak olacaktır” düşüncesini dile getirdi.

Karagül, “Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed bin Zaid gibi bir terör baronu varken, Hafter gibi bir terör örgütü lideri varken, Fransa varken, Sisi varken, onların Türkiye ile hesaplaşması varken Libya’da ancak güçle bir yere varılır.BAE’li terör baronu mutlaka durdurulmalı. Yoksa Libya dâhil, hiçbir bölge ülkesinde barış ve huzur olmayacak. PKK’ya, DEAŞ’a yüklenen misyon şimdi bu adama yüklendi. Onu durdurmak bir terörle mücadeledir” ifadesini kullandı.

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