Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Niye ağız tadıyla Ak Parti’ye oy veremiyoruz?

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Cumhurbaşkanı Kararı ile "görevden af talebi" kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın atanmasının FETÖ’nün “kaçak tetikçileri ile içerideki siyasi uzantıları” dediği kişiler tarafından algı operasyonunun parçası haline getirilmeye çalışıldığını yazdı.

Likoğlu, yazısında geçen hafta bir AKP'li bir seçmenin kendisine yönelttiği soruya yer verdi. “Bunu paylaşmasam içim rahat etmeyecek” diyen Likoğlu, misafirinin “AK Parti Türkiye’de çok büyük işler yaptı. Dış politikada, terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldı. Altyapıda, üst yapıda büyük projeler hayata geçirildi. Tayyip Erdoğan gibi dünya liderine sahip AK Parti’ye oy verirken, muhalefetin çok kötü olduğunu göz önünde bulundurarak oy veriyoruz. Niye muhalefetin durumuna bakmadan bu kadar büyük başarılara imza atmış AK Parti’ye gönül rahatlığıyla oy veremiyoruz” sorusuyla ilgili “Bence çok haklı bir soru, AK Parti sorunun nedenini bulmalı” görüşünü dile getirdi.

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