Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Erdoğan’ın attığı imzalar; Alparslan’ın, Fatih’in attığı imzalarla aynıdır

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından kaleme aldığı yazıda, "Erdoğan’ın attığı imzalar; Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, akın akın Anadolu’ya yürüyenlerin, çağları değiştirip coğrafya inşa edenlerin attığı imzalarla aynıdır. O neslin, o siyasi genetiğin, o devletler sürekliliğinin bugünkü hâlidir." görüşünü savundu.

Karagül, "Selçuklu geleneği ile, Osmanlı geleneği ile, Cumhuriyet varlığı ile büyük bir zihin kırılmasının, özgürleşmenin, kendini fark etmenin, gücünü ve iddialarını hatırlamanın mücadelesini yürütüyor. Cumhuriyet’in kurulması ve Atatürk bu geniş tarihin 20. yüzyıla taşınmış hâlidir. Bir Selçuklu gibi, bir Osmanlı gibi… Unutmayalım ki; Anadolu’nun en çok İslâmlaştığı dönem Cumhuriyet dönemi olmuştur. Hiçbir şekilde zorbalıklara meşruiyet sağlama amacı gütmedim. Ama o siyasi genetik açısından bakınca, hepsinin birbirinin devamı olduğunu görüyorum." ifadesini kullandı.

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