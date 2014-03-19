Yeni Şafak: Fidan, Gülen'e 'devletin kodlarıyla oynamayın' dedi

Fethullah Gülen’le görüştüğü öne sürülen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın görüşmede Gülen’e “Devlet içinde kalacaksanız devlet geleneğini çiğnemeyin, hukukun dışına çıkmayın, dar zümre çıkarı için devletin kodları ile oynamayın. Bu herkese zarar verir” dediği iddia edildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Mayıs ayında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile yüz yüze görüştüğü öne sürülmüştü.

Yeni Şafak gazetesi, Fidan – Gülen görüşmesinin ayrıntılarına ulaştığını yazdı.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (19 Mart 2014) nüshasında yayımlanan “Örgüt olma cemaat ol” başlıklı haber şöyle:

Örgüt olma cemaat ol

Gülen Medya Grubu televizyonlarından Samanyolu TV'nin Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 'Pensilvanya görüşmesi'nin ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı. Karaca'nın iddiasına göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD'nin Pensilvanya kentindeki çiftlikte Fethullah Gülen'le temas kurmuştu. Edinilen bilgilere göre MİT Müsteşarı Fidan, Gülen'le görüşmek için ABD'ye gitti. Gülen'in Pensilvanya'da ikamet ettiği konutta gerçekleşen görüşmede, Fidan, muhatabına çok önemli uyarılarda bulundu.

Asıl işiniz irşad olmalı

Devlet içindeki 'paralel şebeke'yi hatırlatarak Gülen'e 'Devletin kodlarıyla oynama' diyen Fidan, hukukun dışına çıkılması halinde bundan herkesin zarar göreceğini bildirdi. 'Devlet içinde kalacaksanız devlet geleneğini çiğnemeyin, hukukun dışına çıkmayın, dar zümre çıkarı için devletin kodları ile oynamayın. Bu herkese zarar verir' ifadelerini kullanan MİT Müsteşarı, cemaatin yeniden asli vazifesine dönmesi için de Gülen'e telkinde bulundu. 'Cemaatin örgüt haline dönüştüğünü' anlatan Hakan Fidan, Fethullah Gülen'e şunları söyledi: 'Cemaat olun, örgüt olmaktan çıkın. Türkiye'de din ve devlet işleri normale döndükçe devlet içindeki pozisyonunuzu bırakmanız lazım. Devlete şerik olamazsınız, daha meşru bir konuma geçin, irşad faaliyetlerine yoğunlaşın, koşullar değişti. Böyle devam ederseniz felakete sürüklenirsiniz.'

Pensilvanya'da telekulak uyarısı

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın, Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşmesinde, alınan bilgilere göre, devlet içinde Gülen hareketine bağlı şebekenin imza attığı bazı operasyonlar ve sayısı yüzbinleri bulan yasadışı dinlemeler konuşuldu. Fidan-Gülen görüşmesini kamuoyuna ilk duyuran Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca olmuştu. Karaca, 'Siyasi çevrelerde sayın Fidan'ın Hocaefendiyi ziyaret ettiği konuşuluyordu. Peki siz hangi gerekçe ile Hocaefendi'yi ziyarete gittiniz? 16 Mayıs'ta en kapsamlı diye bir dosya teslim edeceksin, arkadan gidip Hocaefendi ile görüşme yapacaksınız. Hakan Fidan'a sormak lazım, neden Hocaefendiyi ziyaret ettin? Bu nasıl bir iştir?' ifadelerini kullanmıştı. Karaca, görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınarak 'Onu Hakan Fidan'a soracaksınız' demişti. Görüşmede Fidan'ın uyarılarına Gülen'in ne şekilde cevap verdiği merak konusu.

Karaca: İçerik tamamen yalan

Öte yandan, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Yeni Şafak'ın haberini Twitter üzerinden yalanlayarak "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Hocaefendi'yle görüşmesinin sözde içeriğine Yeni Şafak gazetesi ulaşmış. İçerik baştan sona yalan" dedi.