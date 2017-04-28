Yeni Şafak: FETÖ'nün dijital arşivinden suikast planları da çıktı

Emniyet içindeki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin yapılan en kapsamlı operasyonda 'emniyet imamlığı'na atandığı öne sürülen şüphelinin üzerinden ele geçirilen mikro SD kartta, kripto polisler aracılığıyla devletin zirvesine eş zamanlı suikast planı yapıldığını ortaya çıktığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş gibi bu isimlerin de benzer suikastlar planlandığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

Kozanlı Ömer’den sonra emniyet imamlığına getirilen şahsa yönelik yapılan operasyonda, içinde FETÖ’nün son emniyet yapılanmasının yer aldığı bir SD kart ele geçirildi. Güvenlik görevlileri, SD kartta yaptıkları incelemede, FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin önemli bir delile ulaştı. 64 GB’lik SD kartta hiçbir şifreleme bulunmazken, güvenlik güçleri, kart içindeki bilgilerin ayrıntılarına ulaşmakta hiçbir sıkıntı yaşamadı.

Başkentte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı ise 161 oldu. Gözaltına alındıkları illerde emniyet müdürlüklerine götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.TALİMATLAR SİVİL ABİLERDENSoruşturmayı yürüten birimlerin yaptıkları çalışma sonucunda FETÖ’nün, emniyet teşkilatını “büyük bölge” ve “küçük bölge” olarak gruplara ayırdığı, Türkiye genelinde 7 büyük bölge altında çok sayıda küçük bölgeler kurulduğu belirlendi. Emniyet teşkilatı yapılanmasında küçük bölge “abi”lerinin büyük bölge “abi”lerine, onların da Türkiye sorumlusuna bağlı oldukları, FETÖ’nün üst kademesinden alınan talimatların örgüt hiyerarşisi doğrultusunda sivil kişiler tarafından emniyetteki üyelere ulaştırıldığı tespit edildi.

Emniyet teşkilatının tamamını etki altına almayı hedefleyen yapılanmanın, bir taraftan genişleme çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da mevcut üyeleriyle örgüt bağının kopmaması ve örgüt mensuplarının moral motivasyonlarının yükseltilmesi için belli aralıklarla toplantılar düzenlediği belirlendi. Mahrem yapının, teşkilat bünyesindeki üyelerinden “himmet” adı altında topladığı parayla örgüte finansal destek sağladığı, örgütün emniyet üzerindeki etkisini sürdürebilmek için tayin ve terfileri etkilemeye çalıştığı tespit edildi.

O polislerin listesi

SD kartta yapılan incelemelerin ardından önceki gün görevlerinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet mensubunun isimlerinin bulunduğu detaylı bir liste ele geçirildi. Listelerde, yer alan isimlerin karşısında kim oldukları, zaafları, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler, bugüne kadar hangi imamlarla temas halinde oldukları, şu anda hangi imamla birlikte hareket ettikleri gibi çok sayıda bilginin de ayrıntılı olarak yer aldığı belirlendi.

Emniyet’ten ihraç edilen polislerin tam listesi yenisafak.com’da. Emniyet Genel Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı. Bizler de sizler için Emniyet’ten ihraç edilerek açığa alınan polislerin tam listesini hazırladık.Tam liste için tıklayınızEmniyetteki FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta 236 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Sakarya'da 3. Sınıf Emniyet Müdürü E.Ö. ile 8'i emniyet amiri, başkomiser, komiser ve yardımcı komiser, 40'ı polis memuru olmak üzere 49 emniyet mensubu, Bolu'da 6'sı komiser 13'ü polis memuru toplam 19 kişi açığa alındı.Zonguldak'ın Kozlu İlçe Emniyet Müdürü B.K, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü F.A, bir komiser yardımcısı ve 15 polis memuru olmak üzere 18 emniyet mensubu, Karabük'te 6'sı emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve yardımcı komiser 23 emniyet mensubu, Bartın'da aralarında emniyet amiri, komiser ve yardımcı komiserlerin de bulunduğu 17 polis görevden uzaklaştırıldı.Kocaeli'de 3. sınıf emniyet müdürü Ş.B. emniyet amirleri S.B. H.P. ve H.Ş, başkomiser F.E, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 73 polis memuru olmak üzere 82 emniyet mensubu, Düzce'de de 4. Sınıf Emniyet Müdürü D.K. ile 3 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru açığa alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.Kayseri’de 262 kişi açığa alındı667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 262 polis görevden uzaklaştırıldı.Dün akşam yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih A., Emniyet Amiri Abdullah D., Komiserler Abdulrahim G., Mustafa B., Murat C., Murat S. ile 6 Komiser yardımcısı ve 250 polis görevden uzaklaştırıldı.Ayrıca, dün başlatılan Mahmet İmam Operasyonu’nda da gözaltına alınanların sayısının 46’ya çıktığı öğrenildi.Nevşehir’de 19 polis açığa alındıNevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 19 polis Emniyet Genel Müdürlüğü 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirler kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilmesi ile açığa alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı olmak üzere 19 polis açığa alındı. Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu tespit edilen Gülşehir Emniyet Müdürü Mesut B., Komiser Yardımcısı Ferhat C., polis memurları Mustafa Ç., Hüseyin T., Mustafa D., Erdal D., Şenol Ş., Bekir K., Hazım Ö., Ertan D., Vahap Ş., Köksal K., Ömer D., Erdan D., Necip Ş., Karaca T., Ömer Faruk Y., Yakup D., Şuayip D. açığa alındı.

Bağlantıyı hep sakladılar

Listelerde yer alan isimlerin önemli bir kısmının FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair bugüne kadar hiçbir veriye ulaşılamadığı da ifade edildi. Listede yer alan isimlerin, kripto haberleşme programı ByLock’u kullanmadıkları, örgüte bağlı dershane ve okullarda okumadıkları ve yine örgüte ait Bank Asya’ya hiçbir zaman para yatırmadıkları tespit edildi.

Görünürde FETÖ ile bağlantılarına ulaşılması mümkün olmayan listedeki isimlerin, FETÖ’nün olası eylemlerinde kullanmayı planladığı önemli kripto isimler olduğu değerlendiriliyor. Bu listelere ulaşılmamış olsaydı, çok iyi saklanan FETÖ’cü teröristler, eyleme geçinceye kadar tespit edilemeyeceklerdi.

Altıntaş'a benziyorlar

FETÖ’nün emniyet imamı listesinde yer alan isimlerin temiz geçmişleri, eğitimleri ve bulundukları görevlere bakıldığında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastini gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a benzerlikleri dikkat çekti. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık gibi devletin zirvesine koruma hizmeti veren kripto teröristlerin olası eylem hazırlıkları da detaylı olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri, bu isimlerin devletin zirvesindeki kişilere yönelik eş zamanlı suikast girişiminde bulunabilecekleri ihtimali üzerinde de duruyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."Antalya'da 175, Muğla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı."Gözler Özel Güvenlik'teAçığa alınan polislerin isim listesi belli olurken, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan kritik isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan 7 isimden ikisinin 1.Sınıf Emniyet Müdürü olduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre 1 Emniyet Amiri, 1 Komiser, 3 Memur da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldı.Tam listeyi öğrenmek için tıklayınızÖzel güvenlikte FETÖ temizliğiFETÖ darbe girişiminin ardından asker, polis ve yargıda büyük temizlik yapıldığı ancak özel güvenlikçilerin halen tehdit oluşturduğu belirtilmişti. Yıl sonunda özel güvenlikçileri seçen polis müdürlüğünün çoğu, 15 Temmuz'un ardından değişti. 12 yazılımcısı FETÖ'den tutuklanan MOBESE de yenilendi.40 bini aştıFETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında çıkarılan KHK'larla ihraç edilen ya da açığa alınan memurlar arasında çok sayıda polis de bulunuyordu. İhraç edilen ya da açığa alınan polis sayısı son kararın ardından 40 bini aştı.5 Ekim 2016'da 12 bin 801 polis açığa alınmıştı. Başmüfettiş 1. sınıf Emniyet Müdürü de FETÖ'den açığa alındı9 bin polis görevden uzaklaştırıldı

Kartta yer alan emniyetin kripto imamları listesinde, teşkilatta kritik görevde olanlar olduğu gibi memur statüsünde çalışanlar da bulunuyor. Bu kartla birlikte FETÖ’nün Emniyet teşkilatı içindeki örgüt arşivinin de ele geçirildiği düşünülüyor. Olay, bu şekliyle de Hizbullah arşivinin ele geçirildiği olayla benzerlik taşıyor. 2000 yılında İstanbul Beykoz’da bir villaya yapılan ve Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonun ardından ele geçirilen Hizbullah arşivi, daha sonra kaybolmuştu.

64 GB’lik FETÖ arşivi

İsmi gizli tutulan FETÖ imamında ele geçen 64 GB’lik SD kartın şifreyle korunmaması dikkat çekti. Kartta önceki akşam görevden alınan 9 bin 103 polisin isimleri, zaafları ve bağlı oldukları imamlara dair detaylı bilgiler vardı. Listedeki isimler ByLock kullanıcısı değildi ve görünür FETÖ bağlantıları yoktu.