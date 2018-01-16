Yeni Şafak: FETÖ'nün deşifre olan üyeleri 'anlaşmalı' olarak itirafçı yapılıyor, darbeciler aklanıyor!

Yenişafak gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı 'FETÖ' üyelerinin 'anlaşmalı' olarak itirafçı yapıldığını öne sürdü. Haberde, "FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan örgütün mahrem üyelerinden samimi itiraflarda bulunanlar serbest bırakıldı. Bunlardan önemli bir kısmı ise Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapmaya devam etti. İtirafçıların göreve iadesi uygulamasından haberdar olan FETÖ ise bu mekanizmayı kullanarak TSK’daki varlığını koruma çabasına girdi" ifadelerine yer verildi.

Yenişafak gazetesindeki haber aynen şöyle:

FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan örgütün mahrem üyelerinden samimi itiraflarda bulunanlar serbest bırakıldı. Bunlardan önemli bir kısmı ise Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapmaya devam etti. İtirafçıların göreve iadesi uygulamasından haberdar olan FETÖ ise bu mekanizmayı kullanarak TSK’daki varlığını koruma çabasına girdi. Örgütün sistem içerisinde kalma planına paralel olarak itirafçı sayılarında da son dönemde ciddi artış yaşandı. Bu artışta, deşifre olan kripto FETÖ’cülere, savcılıklarda yöneltilen "etkin pişmanlıktan faydalan, itirafçı ol serbest kalırsın” şeklindeki yaklaşımların da etkili olduğu belirtiliyor. Bu şekilde “anlaşmalı itirafçı” olan örgüt üyeleri, serbest bırakılıyor ve görevlerine iade ediliyor. “Aklandı” gözüyle bakılan örgüt üyeleri, sistem içerisindeki faaliyetlerini de devam ettiriyor.

Aynı ifadeyi verip serbest bırakılıyorlar

Serbest kalan anlaşmalı itirafçıların beyanları neredeyse aynı. Genellikle deşifre olan örgüt üyelerinin isimlerini veren ya da kendisiyle ilgilenen bağlı bulunduğu mahrem yapılanmada görev yapanların isimlerini bilmediğini öne süren itirafçılar, örgütün üst yönetimi ile örgütteki faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle de itirafçı beyanlarıyla yeni kriptolar ortaya çıkarılamazken deşifre edilemeyen kriptolar hala örgütsel faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşmalı itirafçıların en çok da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda olduğu, birçok pilotun bu şekilde itirafçı olduktan sonra görevinde tutulduğu kaydediliyor. Alınan bilgiye göre, itirafçılık yöntemiyle ilgili tek bir uygulama da yok. İhraç ve göreve devam kararlarında kanuni bir dayanak gözetilmiyor. “Anlaşmalı itirafçı” yapılanlar korunurken, kendiliğinden emniyet veya savcılığa ya da komutanına giderek itirafçı olmak istediğini belirten ve samimi beyanlarda bulunlar ise görevden el çektiriliyor. Bu durum da örgütle ilgili tüm bildiklerini anlatarak soruşturmalara katkı sağlayacak gerçek itirafçıların sayısının artmasının da önüne geçiyor.ankesör soruşturmasına Kim engel oluyor?

'FETÖ’nün TSK’daki mensuplarının ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğunun deşifre edilmesi, kripto askerlerin tespitinde başarıyı getirdi. Ancak şu ana kadar onlarca kriptonun tespitinin yapıldığı ‘ankesörlü telefon’ soruşturmalarına ayak diretildiği belirtiliyor. Bununla sırf sistem içerisinde kalmak için göstermelik itirafçı olanlarının foyasının ortaya çıkacağından korkuluyor. Çünkü ankesörlü telefon soruşturmasıyla, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütle bağını kopardığını ileri süren itirafçıların yalanı deşifre olacak.