Yeni Şafak: FETÖ, IŞİD'e militan gönderdi!

Yeni Şafak, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen cemaatinin terör örgütü IŞİD'e militan gönderdiğini iddia etti.

Çetiner Çetin imzalı haberde, cemaatin Kuzey Irak'taki okulları üzerinden IŞİD'e militan gönderdiği iddia edilirken, bu isimlerin örgüt içindeki bir çok tugayda etkin olduğu ileri sürüldü.

Haberde şu iddialara yer verildi:

"Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentinde FETÖ'nün okulunda görev yapan Pehlivanoğlu, dönemin sözde Irak imamının bilgisi ve onayıyla, 2014 yılının kasım ayında yine örgüt üyesi 6 öğrencisini alarak Kerkük üzerinden Havice kasabasına geçti. Pehlivanoğlu, kendisine verilen görev doğrultusunda Havice'de IŞİD içindeki 'Selahaddin Eyyübi' adı verilen tugaya katıldı. Öğrencileriyle IŞİD saflarında savaşmaya başlayan Pehlivanoğlu, Selahaddin Eyyübi tugayı içindeki Kürt damar içinde kısa sürede sivrildi.

Bu arada FETÖ'nün Irak yapılanmasının giderlerini çoğunlukla Gaziantepli işadamları karşıladığı için, IŞİD içindeki Pehlivanoğlu da FETÖ'nün Antep ayağıyla doğrudan ilişki içindeydi. Bir yandan Türkiye'deki 'abileriyle' ilişkiyi sürdüren Pehlivanoğlu, diğer yandan FETÖ'nün Süleymaniye ve Kerkük sorumlularıyla da sık sık görüşüyordu. FETÖ'nün IŞİD'de sivrildiği dönemde, özellikle 2015-2016 arasında Türkiye'de çok sayıda intihar eylemi gerçekleşti. 6 Ocak 2015'te bir polisin şehadetiyle sonuçlanan Sultanahmet saldırısı, aynı yıl 20 Temmuz'da 34 kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamı ve 10 Ekim'de Ankara'da 100'den fazla vatandaşın ölümü, 500'ü aşkın kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Tren Garı Katliamı bu dönemde IŞİD imzalı saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Irak ve Suriye katliamlarla sarsılırken, 2014 sonunda IŞİD'e katılmış Uğur Pehlivanoğlu, bir yıl gibi kısa sürede 'yönetici' konumuna geldi. Örgüt içinde 'Ebu Velid' kod adını kullanan Pehlivanoğlu, 2015 sonlarında Renas, Zana ve Enes isimli üç öğrencisi ile birlikte Kerkük'ün Havice kasabasında Şii milislerle girdiği bir çatışmada öldürüldü. 'Ebu Velid' kod adlı Pehlivanoğlu'nun, IŞİD FETÖ'süne ilişkin buzdağının sadece görünen kısmı olduğu belirtiliyor. Çünkü FETÖ'nün IŞİD'le ilişki ağını ortaya koyan başka ayrıntılar da mevcut.

"IŞİD emiri, oğlunu cemaat okuluna gönderdi"

Hatırlanacağı üzere IŞİD'in Irak'ta ve Suriye'de kentleri tek tek ele geçirdiği dönem Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu da basılmış ve 49 çalışanı örgüt tarafından kaçırılmıştı. Ancak konsolosluk yerleşkesine çok yakın bir mesafedeki FETÖ kolejine hiçbir saldırı olmamıştı. FETÖ'nün 'Musul imamı' Hamdi Serin'in IŞİD Musul sorumlusu Ebu Müslüm ile görüştüğü, bu görüşmede sağlanan uzlaşma sonrası IŞİD'in, Fetullah Gülen okulunun öğretmenlerine dokunmadığı iddia edilmişti. Hatta IŞİD, Musul'da FETÖ ile ilişkiyi öylesine geliştirdi ki, terör örgütünün 'Musul Emiri' Ebu Müslüm, oğlunu Gülen kolejine gönderdi. Musul baskını sonrası 7 ay daha açık kalan okul, FETÖ-IŞİD ilişkisinin ayyuka çıkması üzerine 'üst akıl'dan gelet talimatla birdenbire kapatıldı. Okulun kasasındaki 72 bin doları salimen alıp Musul'da yaşamaya devam eden kolej öğretmenleri ise gelişmeleri FETÖ'nün Erbil'deki merkez üssüne adım adım raporlamayı sürdürdü."