Yeni Şafak: FETÖ, bin 598 hayalet öğrenciyi devlete gizlice sızdırdı

Yeni Şafak gazetesi, Gülen cemaatinin bin 598 öğrenciyi yurt dışındaki okullarda eğitim görmüş gibi gösterdiği ancak kendi özel okullarında kaçak ve gizlice eğiterek Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin kritik aşamalarına sızmak amacıyla kullandığını iddia etti.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan haber şöyle:

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, "Biz yaptığımız çalışmalarda şunu gördük: Askeri liselere giden öğrencilerin 2000 - 2007 arasında bin 598'inin orta 1'inci sınıf kaydı Türkiye'de gözükmüyor" şeklindeki açıklamalarının detaylarına Yeni Şafak ulaştı. FETÖ'nün sınav sorularını çalarak kamuya yerleşmek amacıyla yürüttüğü faaliyetlerle ilgili geniş kapsamlı araştırmalar, örgütün başta TSK olmak üzere devlette kritik kadrolara kendi elemanlarını yerleştirmek üzere başvurduğu yöntemi daha deşifre etti.



Yurt dışında gösterip kampa aldılar





Buna göre FETÖ, kripto eleman olarak seçtiği öğrencileri, resmi kayıtlarda yurt dışındaki okullarda eğitim alıyormuş gibi gösterdi. Ancak FETÖ, resmi kayıtlarda yurt dışında okuyor görünen çocukları, Türkiye'deki kamplarında özel olarak eğitti. Yurt dışındaki FETÖ okullarında okuyormuş gibi gösterilen bu gençlerin sadece pasaportlarına giriş-çıkış damgası vurulduğu, bu sürede yurt içinde eğitime tabi tutulduğu belirlendi. Örgütün devlette kritik kademelere yerleştirmek üzere yetiştirdiği belirtilen bu gençlerin, FETÖ okullarında yapılan aramalarda ortaya çıkan gizli bölmelerde kamplara alındıkları değerlendiriliyor.





Üstün nitelikli ders





Askeri liselerde, her 4 öğrenciden birinin, bu yöntemle eğitim sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu şekilde eğitilen çocukların, çalınan sınav soruları verilerek istenen okulları veya sınavları kazanmaları sağlandı. Yurt dışında eğitimde gösterilmek suretiyle de SBS, TEOG gibi sınav kıstaslarını sorunsuz atlayan FETÖ'nün kriptoları, abi ve ablalarının da yardımıyla eğitimlerinin tüm safhalarını önlerine hiç engel çıkmadan ve üstün başarıyla tamamladılar.

Üstün niteliklerle donatılan bu gençler, başta TSK olmak üzere devletin kritik noktalarında üst düzey görevler üstlendiler. Bu yönteme, yurt dışından öğrenci alımında titizlik gösteren Askeri liselere girişlerde, Ortaokul 1. sınıfı yurt dışındaymış gibi kamplarda eğitilip Orta 2 ve 3. sınıflarda TSK'nın tercih ettiği okullara kanalize edilen gençlerin yerleştirilmesi suretiyle başvurulduğu belirtiliyor.

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan birçok okulda kütüphanelerin arkasına saklanmış gizli odalar bulunduğu tespit edilmişti.





Aileleri araştırılıyor





Halen bu çocukların ailelerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu çocukların neden yurt dışında okudukları, ailelerinin görevlendirmesi nedeniyle mi bu ülkelerde bulundukları, gurbetçi ailelerin çocukları olup olmadıkları, ailelerinden koparılarak örgütün kucağında büyüyen çocuklar olup olmadıkları detaylı olarak araştırılıyor.





İkametgahlar sorgulandı





2010 yılı KPSS'ye ilişkin araştırmalarda da ilginç bir bulguya rastlandı. Çalışma kapsamında 2010 yılı KPSS'de tam puan veya tam puana yakın puan alan kız çocuklarının 2009 ve 2014 yerel seçimlerindeki sandık seçmen listeleri üzerinden ikametleri sorgulandı. 2009 yılında 3'erli ya da 5'erli gruplar halinde aynı evlerde oturdukları tespit edilen kız çocuklarının çok büyük kısmının 2014'te subay lojmanlarında ikamet ettiği ortaya çıktı.