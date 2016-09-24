Yeni Şafak: Fethullah Gülen Brezilya'dan sığınma istedi

Yeni Şafak gazetesi, darbe girişiminin planlayıcısı olmak suçlamasıyla ABD'den iadesi istenen Fethullah Gülen'in Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Haberde, istihbarat birimlerinin, Gülen'in ayrı ülkeye gitmek için hazırlık yaptığını belirlediği öne sürüldü. Gülen'in gitmeyi planladığı ülkelerin başında Belçika'nın geldiği, diğer iki ülkenin ise Brezilya ve Kanada olduğu ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

"Belçika'da çiftliği hazır"

Bozdağ'ın sözleri üzerine gözler, Gülen'in kaçmayı planladığı ülkelere çevrildi. Türkiye'ye iade edilmemek için ABD'ye yalvaran Gülen'in, yargılanmaktan kaçmak için hazırlık yaptığı ülkelerin başında Belçika geliyor. Gülen'e yakın isimlerden Pensilvanya'da bulunan eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla'nın birkaç kez ABD'den Belçika'ya gidip geldiği tespit edildi. FETÖ'nün Belçika'da Gülen'in yerleşmesi için bir çiftlik evi bile satın aldığı öğrenildi. Sabancı suikastı sanıklarından Fehriye Erdal'ın terörist olduğunu kabul etmeyen Belçika, 'çete üyesi' suçundan yargılandığını söylediği Erdal'ı yıllardır Türkiye'ye vermedi. Yıllardır PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine kucak açan Belçika'nın FETÖ tarafından da tercih edilmesi şaşırtıcı bulunmadı.

"Brezilya'dan sığınma talep etti"

Gülen'in kaçmak için hazırlık yaptığı ikinci ülkenin ise Brezilya olduğu anlaşıldı. Üstelik Gülen, Brezilya'dan siyasi sığınma bile talep etti. 17-25 Aralık darbe girişimiyle hükümeti düşürmeye çalışan FETÖ ve arkasındaki güçlerin kumpasları Türkiye'de tutmamış, oysa aynı senaryo Brezilya'da denenmiş ve başarılı olmuştu. Gülen'in darbenin başarılı olduğu ülkeye sığınma talebinde bulunması dikkat çekti. Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff'e 'yolsuzluk' iddiasıyla kurulan kumpas başarılı olmuş, Brezilya Senatosu, Rousseff'i önce geçici olarak, daha sonra da tamamen görevden alma kararı vermişti. Gülen'in kaçmak için planladığı üçüncü ülke ise Kanada. ABD'nin kuzeyindeki Kanada'nın coğrafi yakınlıktan ötürü tercih edilebileceği, buradaki örgüt üyelerinin Gülen için bir çiftlik evi satın alarak hazır hale getirdiği ifade ediliyor.