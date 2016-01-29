Yeni Şafak: Esad Türkiye'de istihbarat ve infaz timi kurdu

Yeni Şafak gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Türkiye’de infaz ve istihbarat timi kurduğunu iddia etti. Yeni Şafak, birinci sayfasında yer vardığı haberinde Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle görev yapan Behçet Rıdvan’ın infaz ve istihbarat timinin Türkiye’de 8 ayda 16 kişiyi kaçırdığını öne sürdü. Yeni Şafak’ın bir başka iddiasına göre, tim geçen ağustos ayında Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Cemil Radun’u Hatay’da öldürdü.

Gazetede Yılmaz Bilgen imzasıyla yayınlanan haberini tamamı şöyle:

''Suriyeli muhalifler, Esed’e bağlı suikast timinin hedefi oluyor. Türkiye içinde ve Suriye’de istihbarat ağı kuran infaz timinin başında rejim ordusunda teğmen rütbesiyle görev yapan Behçet Rıdvan bulunuyor.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Esed karşıtı muhalifler, rejimin suikast timi tarafından birer birer öldürülüyor. Esed rejimi, başta Hatay'daki muhalif komutanlar olmak üzere İstanbul'daki muhalefet yetkililerine de suikast düzenlemek için özel bir ekip kurdu. Muhaliflerin öndegelen isimlerini hedef alan ekibin başında Esed rejiminde teğmen rütbesiyle görev yapan Behçet Rıdvan bulunuyor. Behçet Rıdvan, ilk etapta rejim karşıtı çalışmalar yürüten önemli muhalif isimleri suikast listesine alıyor.

Hedef muhalif liderler

Kamplara mülteci olarak sızmayı deneyen Muhaberat ajanları, ardından da listedeki isimlere ulaşarak suikastleri hedefliyor. Suikast listesinde ismi bulunan bazı kişileri Suriye'de rejimin kontrolündeki bölgelere kaçıran Rıdvan ve ekibi, bazı isimleri ise Türkiye'de infaz ediyor. Rıdvan'ın ekibinde bulunan 7 kişilik infaz timi, Hatay'da Reyhanlı ve Yayladağı bölgesinde istihbarat ağı kurmuş durumda. Adam kaçırma, bombalı tuzak hazırlama ve tetikçilik yapan ekip, Esed rejiminden gelen talimatlara göre hareket ediyor.

8 ayda 16 kişi kaçırıldı

Rıdvan'ın liderliğindeki suikast timi, geçtiğimiz 8 aylık süreçte 16 muhalifi Hatay'ın Çandır ve Eyerci köylerinden sınırın hemen öbür yanında rejim kontrolündeki Kesep kasabasına kaçakçıların desteğiyle kaçırdı. Kaçırılanların arasında 25 yaşında Suriyeli muhalif bir kadın da bulunuyor. Ekip ayrıca, geçtiğimiz ağustos ayında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Cemil Radun'un Hatay'da park halindeki aracına bomba yerleştirerek infaz etti. Radun'un aracına 3 Nisan'da da bomba konmuş, ihbar üzerine gelen ekipler bombayı etkisiz hale getirmişti''