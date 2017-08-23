Yeni Şafak: Emekliliğini isteyen 7 generalin yakın akrabalarında 'ByLock' çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'nın "emekliliğini istediler" dediği 7 general/amiralin çoğunda 'FETÖ'nün kripto haberleşme programı olduğu iddia edilen 'ByLock' olduğu öne sürüldü. Yeni Şafak gazetesi, "6’sı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terfi alan paşaların yakın akrabalarında 'ByLock’a rastlandı" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan haber aynen şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 7 general ve amiral daha 18 Ağustos itibariyle emekliye sevkedildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 tümgeneral ile 4 tuğgeneral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise 2 tuğamiral emekli edildi. Emeklilik kararlarının, birinci derecede akraba ve yakınlarında ByLock çıkması üzerine FETÖ şüphesiyle alındığı iddia edildi. Erzincan’da 3. Ordu’nun Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak ile İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu emekli edilen isimler arasında. Yine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde geçen yıl oluşturulan Lojistik Genel Müdürlüğü'nün komutanı Tuğgeneral Adem Haydar da emekli edildi. Tümgeneral Başak dışında emekli edilen 6 ismin tümü 2016 YAŞ’da terfi almışlardı.

FETÖ şüphesi bulunuyor

Milli Savunma Bakanlığı’nca dün yapılan açıklamada, atama çalışmaları öncesi, 7 general ve amiralin kendi istekleriyle emeklilik talebinde bulundukları ve yapılan değerlendirme sonucu başvuruların 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylandığı açıkladı. 7 general/amiral için herhangi bir atama yapılmaksızın emeklilik kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, emekli edilen isimlerin çoğunun yakın aile çevresi ve akrabalarında ByLock tespit edildi. Sözkonusu general ve amirallerin de bu şüphe üzerine emeklilik kararı aldıkları konuşuluyor. Emekli edilen generallerin biri ‘tüm’, 6’sı ise ‘tuğ’ seviyesinde. Tuğgeneral ve tuğamiral rütbesindeki 6 ismin tamamı da 15 Temmuz sonrası terfi etmişlerdi.

Terörle mücadelede 2 isim

Emekli edilenlerden iki isim, Erzincan’da 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yürütüyordu. 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak ile Haziran ayında Kara Kuvvetleri Lojistik Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’ndan 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanlığı’na atanan Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu emekli edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nda geçen yıl oluşturulan genel müdürlüklerden Lojistik Genel Müdürlüğü’nün komutanı Tuğgeneral Adem Haydar da emekli edilen isimler arasında yeraldı. Son atama kararlarıyla, Haydar’ın emekliliğiyle boşalan MSB Lojistik Genel Müdürlüğü’ne Tuğgeneral Engin Durak atandı. Emekliliğini isteyen iki general ise terörle mücadele bölgesinde görev yapıyordu. Şırnak Şenoba/Uludere’de konuşlu 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rıdvan Yücel Yıldız emekli edildi. Yine Tunceli’deki 4. Komando Tugayının komutanı Ömer Faruk Cantenar da emekli edilen bir diğer general oldu. 

Yerlerine atamalar yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda iki isim emekliliğini istedi. Bu isimler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanı Tuğamiral Necmi Yıldırım ile Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç oldu. İki tuğamiral de 2016’da terfi etmişlerdi. Tuğamiral Yıldırım’dan boşalan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı, Teknik Komutanlık olarak tümamiral rütbesine çıkarıldı ve Tümamiral Ahmet Çakır, DzKK Teknik Komutanı olarak atandı. Ali Çekiç’ten boşalan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na ise Yüksek Askeri Şura’da Tuğamiralliğe terfi eden İlker Özkan getirildi.

İkna edildi

Emekliliğini isteyen 7 ismin yanısıra, Yüksek Askeri Şûrâ kararlarının ardından 2 isimden daha ‘tepki emekliliği’ gelmişti. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile YAŞ’ta temdit alan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu, YAŞ sonrası emeklilik dilekçesi vermişler ve amirallerin dilekçeleri işleme konulmuştu. Yine 2. Kolordu Komutanlığı’na atanan Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Korgeneral Zekai Aksakallı da atama kararına itiraz eden ve tepki için emeklilik dilekçesi veren isimler arasındaydı. Ancak Aksakallı ikna edilerek göreve devam kararı aldı. Aksakallı’nın 2. Kolordu’ya atanmasıyla boşalan ÖKK’na ise tuğgeneral rütbesinde bir atama yapıldı. Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Özel Kuvvetler’in yeni komutanı oldu.

‘Soysal da rahatsız' iddiası

Aksakallı yerine Özel Kuvvetler Komutanı olarak, Fırat Kalkanı Harekatında görev almış ve Çorbacı’ya göre daha kıdemli olan Tuğgeneral Halil Soysal’ın ismi geçiyordu. Ancak Soysal, Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı’na atandı. Tümgeneral Soysal’ın bu atamadan hayli rahatsız olduğu kulislere yansımıştı. Yine atamalarda tenzili rütbeye uğrayan bir diğer görev, Genelkurmay MEBS Başkanlığı oldu. Bugüne kadar korgeneral rütbesiyle yürütülen MEBS Başkanlığı görevine Tuğgeneral Göksel Sevindik atandı. Genelkurmay MEBS Başkanlığı görevi, J Başkanlar olarak anılan karargahta görevli korgeneraller içerisindeydi. Geçen yıl J başkanları arasına tümgeneraller de katılmıştı. Bu yıl tuğgeneral rütbesi de J başkanlar içerisine girmiş oldu.

Hava'da Küçükakyüz dönemi

Orgeneral Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz’e devretti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında düzenlenen törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile eşleri de katıldı. Bakan Canikli törende, görevini Küçükakyüz’e devreden Orgeneral Ünal’a şilt verdi.