Yeni Şafak: El-Bab operasyonunda ÖSO yetersiz kalırsa 41 bin Türk askeri devreye girecek

Yeni Şafak, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yeni hedef olarak belirlenen El-Bab operasyonunda Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yetersiz kalma ihtimaline karşı 41 bin askerin sınırda hazır beklediğini öne sürdü. IŞİD'in çok önemli yığınak yaptığı söylenen bölgenin ele geçirilmesi için Türkiye’nin yüklü kara gücüyle Suriye’ye müdahalesine kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

El-Bab'ın yalnızca ÖSO güçleriyle ele geçirilememe riski mevcut. Bu ihtimale karşı Genelkurmay, B planını hazır bekletiyor. Harekâttan haftalar önce sınır hattına yığınak yapan, binlerce kişilik tank personeli ile piyade gücünü Suriye'nin sıfır noktasına yerleştiren TSK, el-Bab operasyonunda kesin zafer için işi sıkı tutuyor. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'deki operasyonlar için müdahaleye hazır bekletilen asker sayısı 41 bin.

ÖSO 1800, DEAŞ 4 bin kişi

Suriye'nin en önemli kenti Halep'in kuzey kırsalındaki birçok bölge halen terör örgütü DEAŞ'ın elinde. El-Bab başta olmak üzere Savran, Dabık, Hötümlet ve Aktarin beldeleri de örgütün işgali altında. ÖSO içinde başgösteren sorunlar ve bölgede yeniden PYD tehdidinin artması, Türkiye'nin Suriye'ye kara gücü göndermesine dönük ihtimali güçlendiriyor. DEAŞ'ın bölgede halen 150'den fazla yerleşim birimini 4 bin militanla elinde tutması, Fırat Kalkanı Harekâtı'na Türk kara birliği desteğini zorunlu kılan en önemli faktör olarak gösteriliyor. DEAŞ'ın 4 bin militanına karşı ÖSO'nun Çobanbey bölgesindeki savaşçı sayısı ise yaklaşık 1800. Bu askerlerin savaş kapasitesinin yeterli derecede olmamasının harekatı olumsuz yönde etkileyebileceğinin ihtimalinin bulunduğu ve bu yönde tedbir alındığı ifade ediliyor.

Bu arada el-Bab'a 10 kilometre mesafedeki ÖSO güçleri, direniş gösteren DEAŞ'lı teröristlerle çatışmayı sürdürüyor. El Bab'ın batısında Türkiye sınırına yakın noktada olan DEAŞ denetimindeki Savran, Tuğlu, Baragat ve Kefergan bölgeleri dün de karadan sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve roketatar, havadan ise savaş uçaklarınca hedef alındı. Aralıklarla düzenlenen bombardımanın ardından DEAŞ mevzilerinden dumanlar yükseldiği görüldü.

" Şu anda ihtiyaç yok"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab operasyonunu ÖSO unsurlarıyla yapacaklarını belirterek, Türkiye'nin piyade gücüne 'şimdilik' ihtiyaç olmadığını söyledi. TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) İleri İmalat Teknolojileri Binası'nın açılış törenine katılan Işık, bu yöndeki bir soruya şu cevabı verdi: “ÖSO'ya katılım her geçen gün artıyor. O topraklar bu insanların toprakları. İnsanlar kendi topraklarını savunmada Türkiye'nin desteğini çok değerli ve önemli görüyorlar. Biz de bu desteği onlara veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Genelkurmayımız harekat planlarını en detaylı şekilde yapıyor. Bana verilen bilgi, şu anda kendi piyadelerimizi kullanmak için bir ihtiyaç olmadığı yönünde. ÖSO'nun ise bunu yapacak güçte olduğu yönünde...”

370 DEAŞ'lı teslim oldu

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile birlikte sınırda güvenliği sağlaması, DEAŞ'tan ayrılmak isteyen örgüt üyelerini de harekete geçirdi. Yaklaşık 30 gündür devam eden operasyon süresince 370 DEAŞ militanının örgütten kaçarak muhaliflere sığındığı öğrenildi. Yeni Şafak'a bilgi veren muhalif Liva el Fetih grubundan Ebû Cafer, teslim olan militanların tüm yönleri araştırıldığı ve sonrasında gerekli makamlara teslim edildiğini söyledi. Ebu Cafer ayrıca, “Yabancı militanların çoğunluğu Rakka ve Irak yönüne çekiliyor; şu an yüzlerce DEAŞ'lı bizden güvence istiyor, örgütten ayrılmak için yaşadıkları bozgunun boyutu çok büyük” şeklinde konuştu.