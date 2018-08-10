Yeni Şafak: Ekonomik savaşla karşı karşıyayız, bu bir intikam saldırısıdır!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmamasıyla birlikte ivmelenen ABD-Türkiye gerilimiyle yükselişe geçen kura ilişkin olarak, "Ekonomik savaşla karşı karşıyayız, bu bir intikam saldırısıdır" yorumunda bulundu.

Karagül, " Ardı ardına gelen “yaptırım” kararlarının tamamının siyasi olduğu ortadadır. 15 Temmuz saldırısının planlayıcısı ve uygulayıcısı olan ülke ve çevreler, o gece milleti kurşuna dizenleri korumaya alırken, bir ülkenin kendini savunma refleksini harekete geçirenleri kurban istemektedir" dedi.

"Brunson’ı bıraksanız da devam edecek. Bilinen en ahlaksız saldırı türüdür bu!" diyen Karagül, "Bu, bilinen en ahlaksız saldırı türüdür. İçeride intikam saldırısı, dışarıda İran’a yaptırıma zorlamak, daha üst ölçekte Türkiye’nin yüzünüdünyanın geniş bir coğrafyasına, özellikle de yükselen Asya piyasalarına çevirmesi bu saldırıların gerekçesidir. Bize, “Tek yanlı bağımlılığa hayır dersen bedelini ödersin” diyorlar. “Terörle olmadı, darbe girişimleriyle olmadı, iç savaş senaryolarıyla olmadı, şimdi ekonomik şantajlarla yapacağız” diyorlar" diye kaydetti.