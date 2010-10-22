Yeni Şafak, Cübbeli Ahmet Hoca'yı 'sabotajcı' ilan etti

T24 - Yeni Şafak Gazetesi, siyasi partilerin türban yasağına çözüm aradığı bir dönemde 'Cüppeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'yü bir spor salonunda yapmak istediği toplantı nedeniyle süreci sabote etmekle suçladı. Haberde, vatandaşların "cüppesiz, çarşafsız gelmeyin" uyarısıyla çağrıldığı toplantıda ortaya çıkacak görüntünün türban yasağının kaldırılması sürecine yönelik bir provokasyon olduğu ileri sürüldü.



Yeni Şafak gazetesi Cübbeli Ahmet Hoca'yı sert bir dille eleştirdi, provokatör suçlamasında bulundu.

Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek sohbeti, Yeni Şafak gazetesi provokasyon olarak gördü. Hocadan da sabotajcı olarak bahsedildi. Gazete, sohbet toplantısını 28 Şubat sürecinde yaşananlara benzetti.



Cüppe, sarık ve çarşaf şovu



Gazetedeki eleştiriler bununla sınırlı değildi. Cemaat üyelerine çekilen 'sarıksız gelmeyin' mesajına dikkat çeken gazete, haberin alt başlığında "cüppe, sarık ve çarşaf şovu" diye yazdı.



'Cübbesiz çarşafsız gelmeyin' mesajı çekiliyor



"Cübbeli Ahmet'ten provokasyon hazırlığı" manşetiyle çıkan gazetenin haberinde gergin ortama dikkat çekilerek "Siyaset başörtüsü yasağına çözüm ararken, Cübbeli Ahmet Hoca, süreci sabote edecek görüntülerin sahneleneceği toplantı için hazırlık yapıyor. Vatandaşlar cübbesiz, çarşafsız gelmeyin uyarısıyla davet ediliyor." denildi.



Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

Siyaset dünyasının başörtüsü sorununu tarihe gömmek üzere seferber olduğu son dönemde 28 Şubat sürecini andıran provokasyon girişimleri baş gösterdi. 'Cüppeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü ve yakın çevresi, İstanbul'un selatin camileri dururken, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleyecekleri sohbet toplantısına vatandaşları içeriği dikkat çeken bir mesajla çağırdı.

Başörtüsü sorununun çözümünde son düzlüğe giren olumlu girişimlerin önünü tıkama amacı taşıyan olaylardan ilki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çözümsüzlüğün devamı için 'ilköğretim ve liseler ne olacak' sorusuyla işaret ettiği biçimde gelişti. Adana ve Mersin'de belli bir gruba mensup olduğu ortaya çıkan velilerin çocuklarını başörtülü olarak ilköğretim okuluna sokmakta ısrar etmesi basında manşetlere taşındı. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya'nın siyasi partileri kapatmayla tehdit eden konuşması geldi.



Çözümsüzlüğe hizmet



Şimdi de Cüppeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ve taraftarlarının önümüzdeki pazar günü Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleyecekleri sohbet toplantısı gündemde. Cüppeli Hoca ve yakınındaki isimlerin, bu sohbet toplantısı için cemaat taraftarlarına dikkat çeken bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Başörtüsü meselesinin tartışıldığı son dönemin hassasiyeti göz önüne alındığında çözüm karşıtı kitlenin 'irtica yükseliyor' argümanını güçlendirecek mesajda cemaat üyelerine 'cüppesiz, sarıksız ve çarşafsız gelmeyin' çağrısı yapıldığı belirtildi.



29 Ekim'de İnönü ya da Olimpiyat'ı istediler

Cüppeli Ahmet Hoca ve taraftarlarının sohbet toplantıları için camiler yerine son dönemde spor salonlarını kullanmaya başlaması da dikkat çekti. Cüppeli Hoca ve taraftarlarının Sinan Erdem Spor Salonu'ndan önce İnönü veya Olimpiyat Stadyumu'nda sohbet toplantısı yapmak için izin istedikleri fakat ret cevabı aldıkları öğrenildi. Cüppeli Hoca ve taraftarlarının İnönü veya Olimpiyat Stadı'ndaki buluşmanın tarihi olarak 29 Ekim'i seçmeleri ise dikkat çekti. Yüz bin kişiyi 'sarığınızla ve çarşafınızla gelin' mesajları göndererek bu stadyumlardan birine toplamak isteyen Cüppeli Hoca ve yakınındaki isimler, önümüzdeki pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplantı yapmak için izin alabildi.









Saygın alimlerin adı kullanılıyor

Başörtüsü sorununda olumlu girişimleri provoke edebilecek nitelikteki mesajlarla duyurusu yapılan toplantıya katılımı artırmak için Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'yi plaket verme bahanesiyle davet ettikleri öğrenildi. Aralarında Yusuf El Kardavi, Kays El Mubarek ve Eş Şeyh Abdullah Bin Beyyeh'in de bulunduğu 130 ülkeden alanında uzman ünlü İslam aliminin katılacağı toplantıda, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin güvenliğini ise özel olarak tutulan 500 görevli sağlayacak. Ustaosmanoğlu çevresinin, bu programdan rahatsız olduğu öğrenildi.





